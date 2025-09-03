Легенда Манчестер Сити и бывший помощник Довбика: как Конте и де Лаурентис строят в Неаполе топ-клуб

Чемпион продолжает анализировать трансферы топклубов. Раньше мы рассказывали про лето Реала, Баварии, Интера, английских грандов – а сейчас решили написать про команду, которая вступает, в, возможно, решающую стадию своей истории.

Исходные данные

В случае с Наполи этот пункт особенно важен, потому что очень легко навесить на клуб массу ожиданий, потребовать чемпионство – и возмущаться, если его не будет.

Меж тем, Наполи за последние три года выиграл столько же чемпионств, сколько за всю предыдущую историю. Марадона потому и заслужил полурелигиозное к себе отношение в Неаполе, что сделал чемпионом команду, которая о титулах даже не мечтала.

Скудетто не любит выскочек: после гибели "Гранде Торино" в 1949-м году династии (команды, которым удавалось выиграть чемпионство чаще, чем раз в поколение) строили только Интер, Милан, Ювентус – и Наполи.

Лацио и Рома совершенно невероятными закупками звёзд не смогли добиться большего, чем по одному Скудетто в нулевые, Фиорентина живёт без титулов 45 лет, сказки Вероны и Кальяри продлились по одному году...

Наполи уже второй раз в своей истории не просто берёт чемпионство, а быстро его возвращает. При этом если при Марадоне можно было всё свести к лучшему игроку поколения, то сейчас этого и близко нет.

Эти "адзурри" не просто не берут новых марадон – они избавляются от любых претендентов на это звание. Для Скудетто 2023 года потребовалось, чтобы ушли все старые легенды: Хамшик, Инсинье, Мертенс. Чемпионство прошлого сезона прошло на фоне прощания ещё и с Кварацхелией: грузин в январе ушёл в ПСЖ.

Состав Наполи в мае 2025-го был даже скромнее, чем в разные сезоны 2010-ых, когда в составе был то Кавани, то Игуаин. И это с названной выше "группой поддержки": Инсинье, Хамшик, Мертенс задержались на 13, 12 и 9 лет соответственно!

Проводив тех, кого в Италии называют "сенаторами", став пятым-шестым клубом Италии по зарплатной ведомости, президент клуба Аурелио де Лаурентиса внезапно начал выигрывать титулы.

Великая тренерская работа? Ну, как минимум, за последние три сезона де Лаурентис попробовал пятерых алленаторе. Спаллетти, Гарсия, Мадзарри, Кальцоне – все быстро ушли, да и Конте, мягко говоря, не любитель задерживаться. Спаллетти и Конте, конечно, отработали сезоны блистательно, это не обсуждается – но ранее другие топ-тренеры не приводили и более сильные команды к титулу.

Де Лаурентис стал выигрывать, когда включил режим дефибриллятора. Анчелотти ещё в сезоне-18/19 был последней попыткой выстроить классический топ-клуб: топ-тренер, состав только из звёзд, длинные контракты.

После ухода Карлетто босс не стесняется менять стратегию каждый год. С Гаттузо и Гарсией получилось плохо, зато со Спаллетти и Конте – просто отлично.

Удивительно, кстати, как симбиоз таких сложных людей, как де Лаурентис и Конте, привёл к таким успехам. Все ждали ссоры и провала тренера, но вышло, что два строгих сеньора смогли выжать максимум из команды.

Всё и сейчас не идеально, Наполи выиграл титул во многом из-за отсутствия еврокубков (на одно очко опередили Интер, который бился с Баварией, Барселоной – и потратил на это максимум сил) – но Конте летом добился лакшери-усиления от де Лаурентиса.

Двое жёстких футбольных человека, кажется, смогли найти общий язык именно на почве жёсткости: Конте принёс титул в первый же сезон, де Лаурентис подарил ему практически целый новый состав.

Кто уже пришёл

Мигель Гутьеррес. Левый защитник из Жироны – мудрое, тонкое усиление Наполи. Мигель классно играл в "бронзовом" сезоне своей команды, когда своими подключениями к атаке помогал и Довбику, и Цыганкову.

При этом сейчас, когда Жирона стала обычным аутсайдером, Гутьеррес – это плюс игрока любому сопернику, он слишком авантюрно подключается вперёд. Поэтому Жирона и согласилась его продать за скромные 18 миллионов евро – а атакующей команде Гутьеррес должен помочь.

Ноа Ланг. Сыгрываться Гутьеррес будет, в том числе и с Лангом – левым вингером из ПСВ, за которого заплатили 25 миллионов. Ноа очень помог "лампочкам" добиться последних успехов (чемпионство, плей-офф ЛЧ с победой над Ювентусом) и заслужил повышение.

Кстати, уже тот факт, что таких игроков забирает Наполи, а не клуб из тройки Милан-Интер-Ювентус – тоже свидетельство выхода на новый уровень. Наладить взаимодействие с Лукаку – конечно, особенная задача, но скорость и качество подач Ноа должны подарить Наполи варианты в атаке.

Ваня Милинкович-Савич. Наполи выигрывает свои чемпионства с удивительно скромными стражами ворот. Первое взяли с Клаудио Гареллой, который, конечно, выиграл титул ещё и с Вероной, но значительную часть карьеры провёл в Серии Б.

Второе – с Джулиано Джулиани, который выделялся разве что своим именем, и за сборную Италии ни Гарелла, ни Джулиани так ни разу и не сыграли. Два современных Скудетто выиграли с Алексом Меретом, который, конечно, медаль чемпиона Европы получил, но за сборную сыграл аж три матча – и все до побед с Наполи.

На фоне всех побед и празднований статус Алекса в сборной скорее понизился: Доннарумма и Викарио в иерархии сборной точно выше, а Гаттузо ещё и Карнесекки из Аталанты вызвал, который может совсем лишить места в команде… Не звезда, в общем. Милинкович-Савич великолепно играл за Торино, спас "быков" от очень многих верных мячей – и он приходит, чтобы стать очень серьёзным конкурентом Мерета в клубе.

Вопрос уже в статусе – потому что Мерет чемпионствами, конечно, вписал себя в историю клуба. Первые два тура провёл по ходу сезона именно Алекс, но по ходу сезона практику могут получать оба. Кстати, где-то здесь нужно отметить: с таким масштабным усилением от Наполи ждут достойного выступления и в ЛЧ. А в игре на два фронта времени хватит всем.

Лоренцо Лукка. Один из самых высоких футболистов современности (201 см) нужен, чтобы добавить "адзурри" вариантов в атаке. В сезоне из 38 матчей хватало одного Лукаку (и то, с оговорками: на последнем выезде чуть не упустили титул, сыграв 0:0 в Парме), а в Лиге чемпионов нужно больше вариантов.

Лоренцо провёл неплохой (12 голов) сезон в Удинезе – и Наполи решился его купить. Именно "купить": аренда за 9 миллионов евро подразумевает обязательный выкуп за 40 миллионов следующим летом.

Расмус Хойлунд. И ещё один центрфорвард! Датчанин классно играл в Италии за Аталанту, полностью провалился в МЮ – но кто там не проваливался в последние годы? В Неаполе поверили, что на Аппенинах к Хойлунду вернётся сила – и заплатили за него, по сути, 50 миллионов. Шесть за аренду – и ещё 44 они будут обязаны заплатить за игрока, если всего-навсего квалифицируются в ЛЧ на новый сезон.

Сэм Бёкема. Просто отличный трансфер. Как бы кто ни расхваливал в Болонье последних лет Зиркзе, Мотту, Калафьори, очень многое команда брала обороной. Бёкема – важнейший центральный защитние тех "россоблу", и он должен составить конкуренцию Ррахмани, Жезусу и Бонджорно. Не говоря о том, что команде, которая планирует играть 50-60 матчей в сезоне, нужны именно четыре хороших центральных защитника. За Бёкема Наполи заплатил 31 миллион евро.

Кевин де Брюйне. Своими выдающимися успехами в последние годы Наполи заслужил право на трансфер из категории "Заиграет – отлично, не заиграет – не страшно". Бельгийский полузащитник был одним из лучших игроков мира всего пару лет назад – последний сезон провалил, но в Италии темп игры намного ниже.

Кевин пока играет без замен, забил в первом же матче, в городе его встретили так тепло, что назвали его именем сорт мороженого – в общем, есть перспективы для второй молодости.

Элиф Эльмас. Важнейшее звено чемпионского Наполи Спаллетти. Эльмас – один из самых универсальных игроков всей Серии А, который мог в трёх последовательных матчах закрыть три разные позиции – и на всех сыграть хорошо.

Вопрос, нужны ли такие футболисты, даже поднимать не стоит – в любой чемпионской команде такие на вес золота. Скорее актуален вопрос, зачем такого игрока отпускали – 24 миллиона от РБ Лейпциг сильно соблазнили "адзурри". Сейчас Элиф возвращается в Неаполь на правах аренды, всего за два миллиона.

Лука Мариануччи. За перспективного центрального защитника Эмполи Наполи заплатил 9 миллионов евро. У Наполи и добрая история взаимоотношений, Хюсай и Зелинський стали сенаторами неаполитанцев именно после Эмполи – но рассчитывать на место в основе Луке, как минимум в первом сезоне, будет сложно.

Кто ушёл

Джакомо Распадори&Джованни Симеоне. Два форварда приложили свои ноги и головы к обоим последним чемпионствам, не бастовали, когда оказывались в запасе, помогали, когда выходили – но это не отменяет факта, что в новом Наполи им уже нет места.

Уже в прошлом сезоне они помогли всего восемью голами на двоих, и Лукка с Хойлундом выглядят большим апгрейдом. И если возрастного Джованни (как время летит, даже сыну Диего Симеоне уже 30 лет) Торино взяло в аренду за 1 миллион, то Распадори был продан в Атлетико за целых 22.

Рафа Марин. Он выиграл прошлое чемпионство, но провёл на поле чуть больше 100 минут в Серии А. Даже при прошлой конкуренции бразильский защитник почти не выходил на поле, с Бёкема и Мариануччи он бы, скорее всего, не попадал даже в заявку. Хорошо, что на горизонте появился Вильярреал, который заплатил миллион за год аренды.

Сирил Нгонге. Та же история, что с Марином, только Нгонге выходами на замену "накопил" 200 минут. С усилением, как у Наполи, Сирилу совсем не осталось места – и он точно так же, как и Марин, ушёл в аренду за миллион – и так же, как Симеоне, в Торино.

И всё! Понятно, что фура с деньгами за Осимхена доехала только сейчас – без этих 75 миллионов евро Наполи бы так не шиковал – но он ушёл ещё год назад. Понятно, что есть люди, которые продаются либо после аренд, либо после молодёжки – один Кальяри заплатил 14 миллионов за вратаря Каприле и полузащитника Гаэтано – но такие игроки имеют очень косвенное отношение к делам первой команды.

По факту, Наполи очень сильно углубил и усилил состав, избавившись от балласта – и имея в графе "расходы за лето" 115 миллионов, а в графе "доходы" 126,65!

Безусловно, не всё так просто. Безусловно, де Брюйне и Хойлунду придётся платить большие зарплаты, чем Гаэтано и Симеоне (если мы про форварда, а не про тренера). Безусловно, на серьёзные траты летом 2026-го Наполи подписался уже сейчас.

Но если вспомнить, что за этот год Наполи получит деньги от Лиги чемпионов, и еще параллельно удвоил количество своих чемпионств – можно только похлопать тому, как развивается неаполитанский проект.

Ориентировочный состав после летнего трансферного окна

Мерет (Милинкович-Савич) – ди Лоренцо (Маццокки), Ррахмани (Бёкема), Жуан Жезус (Бонджорно), Гутьеррес (Спинаццола) – Лоботка (Гилмор), де Брюйне (Эльмас), Мактоминей (Замбо-Ангисса) – Нерес (Политано), Лукаку (Лукка), Ланг (Хойлунд)

Мы все видели много команд-выскочек, но, пожалуй, с синхронного прихода больших инвестиций в Ман Сити и ПСЖ не видели появления новых топ-клубов. Это сложно, конкуренция в современном футболе огромная – но Конте и де Лаурентис приблизились к тому, чтобы нанести на карту Европы ещё один гранд.

Третье чемпионство за четыре года зафиксирует Наполи в статусе самой успешной команды Италии. Хотя бы полуфинал ЛЧ заставит считаться с клубом и в Европе. Если же не будет ни того, ни другого – извините, Лестер, Вольфсбург и Монпелье тоже выигрывали чемпионства, грандами их это не сделало.

Два прожжённых, видевших в футболе всё сеньора с похожими именами будут в этом сезоне биться не просто за какой-то титул, а за место в истории. Надо отдать им должное, они собрали под это дело мощную команду.