Иньеста приобрел клуб третьего дивизиона Дании

Компания NSN, принадлежащая легендарному испанскому полузащитнику Андресу Иньести, стала владельцем датского клуба Хельсингер.

Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Пока клуб из одноименного города выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Дании. Лучшее достижение в истории Хельсингера – выход в Суперлигу (высшая лига) в 2017 году. Впрочем, в дебютном сезоне команда не смогла прописку, а год спустя вылетела и из Первой лиги.

Напомним, в октябре Иньеста официально объявил о завершении карьеры. Фабрицио Романо отметил, что 40-летний эксфутболист сейчас упорно трудится над тем, чтобы в ближайшие годы начать тренерскую деятельность. Он уже записался на курсы для получения лицензии УЕФА.