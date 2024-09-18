Довбик остался без главного тренера: Рома уволила Де Росси

Даниэле Де Росси, главный тренер итальянской Ромы, был уволен с должности наставника команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Решение клуба принято в лучших интересах команды, чтобы как можно скорее вернуться на желаемый путь в то время, когда сезон все еще находится на начальной стадии. Сердечно благодарю Даниэля за работу, которую вы выполняли последние месяцы со страстью и преданностью", – прессслужба Ромы.

Под руководством Де Росси клуб завоевывал Кубок Италии (2007, 2008), а также становился обладателем Суперкубка Италии (2007).

В настоящее время "волки" занимают 16 место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 3 очка после 3 ничьих и поражения.

Украинский нападающий Артем Довбик в недавнем матче против Дженоа забил свой дебютный гол за римскую команду, но это не помогло подопечным Даниэле Де Росси обрести триумф.

Напомним, ранее сообщалось, что экстренер Милана Стефано Пиоли может возглавить Рому.