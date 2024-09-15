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Довбик забил дебютный гол за Рому

Руслан Травкін — 15 сентября, 14:23
Довбик забил дебютный гол за Рому

Форвард сборной Украины Артем Довбик отличился дебютным голом за итальянскую Рому.

Произошло это в матче 4 тура Серии А против Дженоа.

Нападающий на 37-й минуте удачно сыграл на добивании. Следует отметить, что гол был засчитан только после просмотра VAR.

Отметим, что выход Артема Довбика на поле являлся главной интригой. Как ранее стало известно, он травмировался в матче 3 тура Серии А против Ювентуса, из-за чего пропустил сентябрьские поединки сборной Украины в Лиге наций.

Впрочем, главный тренер "волков" Даниэле де Росси сообщил, что украинец готов сыграть против Дженоа.

Дженоа Довбик Рома Чемпіонат Італії, Серія А

Довбик

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