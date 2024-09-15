Гол Довбика не помог Роме обыграть Дженоа Малиновского

Завершился матч 4 тура Серии А сезона-2024/25 Дженоа – Рома.

Гости одержали минимальную победу благодаря точному удару от Артема Довбика на 37-й минуте. Украинский форвард удачно сыграл на добивании. На 81 минуте Довбика сменил узбек Шомуродов.

Руслан Малиновский появился на поле во время перерыва. Он сумел помочь "грифонам" избежать поражения.

Чемпионат Италии – Серия А

4 тур, 15 сентября

Дженоа – Рома 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Довбик (37), 1:1 – Де Вінтер (90+6)

Обзор матча

"Волки" в этом сезоне еще не знают вкуса побед. За 4 тура у них всего 3 очка.

Малиновский в этом сезоне сыграл в Серии А 173 минуты, результативными действиями не отличался. Довбик сыграл 342 минуты.