Maxi Defence. Как защитник сборной Украины пришёл в оборону-посмешище и помог ей остановить Ливерпуль

В конце прошлого сезона в интернете стал популярным фейковый аккаунт "Тренер Плимута по обороне". Неизвестный шутник на типично политкорректном языке нашего времени отвечал на провокационные вопросы, смысл которых сводился к одному – как он довёл Плимут до такого посмешища.

"Уэйн [Руни] – лучший менеджер, под руководством которого вы когда-либо работали? Ру – первый менеджер, который дал мне несколько выходных за один сезон. В интервью я сказал, что не буду работать на выездных матчах с октября по декабрь, и он сказал, что это нормально! Как вам удалось сделать так, чтобы Кардифф выглядел так хорошо? Часто моей философии – не ставить команды в неловкое положение перед их собственными болельщиками. Я считаю, что футбольные клубы должны быть в этом отношении напарниками. Какой из 4 пропущенных мячей в Хиллсборо вам понравился больше всего? Интересно и спасибо за вопрос! Мне понравился момент перед перерывом, потому что это было то, над чем мы действительно работали".

И так далее, и тому подобное. Над Плимутом открыто смеялись – даже те, кто предельно далёк от Чемпионшипа и "пилигримов". Он стал символом лузерства (другая шутка: что тренером по обороне Плимута интересуются Лестер, Тоттенхэм – клубы, которые сами страдают от проблем в обороне), худшей команды лиги. И не подумайте, что дело только в обороне: по результативности Плимут сейчас 23-й из 24 участников Чемпионшипа.

В январе в Плимут перешёл Максим Таловеров. А в феврале он обыграл Ливерпуль.

Как?

Место действия – морская цитадель Британии

Даже без провалов текущего сезона Плимут Аргайл – один из самых скромных участников Чемпионшипа. Команда была основана в 1886 году, но никогда не играла в высшей лиге. На первый взгляд ничего особенного, но в этом сезоне "пилигримы" – единственный клуб, который не может вспомнить матчи с сильнейшими командами Англии даже на чёрно-белых фото. Все остальные команды Чемпионшипа в высшей лиге когда-нибудь играли.

Стадион Плимута, "Хоум Парк", 21-й по вместимости в Чемпионшипе. Трансферный рекорд – как раз Таловеров, и говорить это, конечно, приятно, но 2 миллиона евро... Какой-то анекдотический, если честно, рекорд по меркам современной Англии, пусть даже на уровне Чемпионшипа. Бирмингем, который в прошлом сезоне вылетел в третий дивизион, летом выложил на новичков 35 миллионов евро.

Місто Плімут visitdevon.info

В общем, команда очень и очень скромная, которая выделяется в первую очередь своим местоположением. Город Плимут – юго-запад Великобритании, где с незапамятных времён находился важнейший порт. Сейчас здесь расположена крупнейшая военно-морская база Великобритании, да и всей Западной Европы. Так что наличие украинца, который самим фактом своего присутствия напоминает, что война далеко не закончена, здесь особенно полезно. И именно из этого города отплыл корабль, который вписал имя Плимута в историю.

Мэйфлауэр, корабль, на котором приплыли в Америку отцы-основатели, упомянут в бесчисленном количестве фильмов, книг и других произведений культуры – и он отплывал именно из Плимута. Культурную значимость этого события невозможно переоценить, и отцы-основатели футбольного клуба при выборе символов разместили на эмблеме изображение Мэйфлауэра и взяли прозвище "пилигримы".

Картина Жан Леон Жером Ферріса

Любопытно, что и главное соприкосновение клуба со звёздами связано не с перелётом и не с поездкой, а с плаванием. Сто лет назад Плимут решился на коммерческое турне по Южной Америке. Он играл со сборной Уругвая и выиграл 4:0 – выиграл у команды, которая в двадцатые победит на двух Олимпиадах, а в 1930-м завоюет "золото" первого чемпионата мира по футболу! Аргентину победил скромнее, 1:0, а с Бока Хуниорс добыл ничью 1:1.

Но, тем не менее, Плимут никогда не играл в высшей лиге, а сезон-2011/12 завершил в низшей точке за всю историю. 21-е место в четвёртом дивизионе – "пилигримы" были в шаге от того, чтобы вылететь из профессионального футбола! Зато, как и положено "пилигримам", Плимут был и остаётся настоящей британской командой. Даже у той банды, которая обыграла Ливерпуль, с первых минут вышли 6 британцев, а в некоторых матчах по ходу сезона их было 8-9. Редкость для современного английского футбола, где даже в Чемпионшип любят набирать толпу "варягов".

Здесь и сейчас: легенда ушла, пришёл первый тренер с континента

В начале сезона Плимут доверился человеку, которого в масштабах Англии даже легендой назвать – значит преуменьшить его статус. Уэйн Руни совсем недавно совмещал статус лучшего бомбардира в истории сборной Англии и Манчестер Юнайтед, самого титулованного клуба Англии. Да и закончил совсем недавно, так что является кумиром детства для очень, очень многих действующих игроков.

Это, впрочем, абсолютно не отменяло факт, что как тренер Руни и до 2024-го шёл по наклонной. Он красиво начал в Дерби, когда спасал команду, отягощённую штрафами и ограничениями. В команде совсем закончились деньги, и "Шрек" спасся теми, кто не был нужен в Чемпионшипе никому. Но после этого было последнее место в сезоне МЛС с Ди Си Юнайтед и крутое пике с Бирмингемом. "Браммиз" его звали, когда претендовали на борьбу за Премьер-лигу, но потерпели столько поражений, что вылетели в третий дивизион – и, как уже сказано выше, тратят огромные деньги, чтобы вернуться.

Примерно так же Руни наломал дров и в Плимуте. Команда, как вы уже поняли, катастрофически плохо играла у своих ворот, выиграла всего четыре раза в 23 турах – и шла уверенно последней, когда со "Шреком" попрощались. Казалось, что плохо абсолютно всё: провальное управление, слабый состав, неопределённость... Но самоё тёмное время любой ночи перед рассветом.

Вейн Руні на чолі Плімута SkyNews

Действующий босс клуба руководит клубом с 2018-го – и, хотя не все его решения были верными, по ходу сезона он говорил, что близок к привлечению больших инвестиций. Это ещё не произошло, но уже в начале января он в открытом письме болельщикам анонсировал привлечение новых средств – как собственных, так и миноритарного акционера. И просто повезло с исходящими трансферами: как ни странно, на фоне полной катастрофы с результатами Плимут за рекордные для себя 7,1 миллиона евро продал в Мидлсбро вингера Моргана Уиттакера. Престон тоже купил игрока "пилигримов" в январе: центральный защитник Льюис Гибсон уехал за 1,8 миллиона.

Поэтому Таловеров стал далеко не единственным усилением клуба. Ещё футболки "пилигримов" на себя надели центральный защитник сборной Боснии Никола Катич, лефт-бек сборной Польши Тимотеуш Пухач, атакующий полузащитник с опытом игры за ганскую "молодёжку" Майкл Байду. Опорник Малачи Боатенг начал сезон в шотландском Хартсе и против Ливерпуля вышел на замену – тогда как Катич, Пухач и Таловеров начали матч с первых минут. Счастлива та лига, аутсайдер которой может так усиливаться посреди сезона!

Но главное усиление Плимут приобрёл на тренерскую бровку. Мирон Муслич сделал себе имя в Бельгии, где вывел Серкль Брюгге в еврокубки впервые за полтора десятилетия. И это оказалось очень успешное участие: групповой этап Лиги конференций бельгийцы Муслича закончили на восьмом месте. По ходу сезона Серкль разгромил краковскую Вислу (6:1), Санкт-Галлен (6:2), Олимпию из Любляны (4:0) – а вот с ЛАСКом сыграл 0:0, да и Килмарнок в квалификации прошёл в закрытой дуэли (1:0 дома, 1:1 на выезде). Кстати, в матче ЛАСКа и Серкля Таловеров вышел на замену – Муслич мог заприметить его уже тогда.

Муслич стал первым тренером Плимута с континента – абсолютно все предыдущие наставники за 140-летнюю историю клуба представляли британские острова. Первый же матч под его руководством принёс кубковую победу 1:0 над клубом АПЛ – и нет, это был не Ливерпуль, начать Мирону пришлось против Брентфорда. Не всё получается идеально, Бёрнли, например, "пилигримы" сгорели 0:5 – но, в целом, прогресс очевиден. А победа над Ливерпулем, который статистический ресурс Opta считает сильнейшим клубом мира (Плимут в том же рейтинге занял 522-е место) – безусловно одна из главных страниц в истории клуба.

Муслич сделал работу у своих ворот несопоставимо строже, чем она была при Руни. Безусловно, у него обновилась почти вся линия обороны, но то, как он добился моментального прогресса с игроками, с которыми только познакомился, восхищает. С турнирной точки зрения важнее любых Ливерпулей и Брентфордов матч с ВБА, которых "пилигримы" обыграли 2:1. Отставание от спасительной 21-й строчки составляет всего четыре пункта – мелочь для дистанции в 16 туров.

Правда, есть и сложности. Один из главных конкурентов Плимута – Лутон, который ещё в прошлом году играл в АПЛ. Кардифф и Сток, которые совсем рядом с зоной вылета – в принципе команды другой весовой категории; Портсмут, хоть и выпрыгнул из третьей-лиги только что, тоже команда другого ресурса... Но сейчас главное, что приобретение Таловерова стало одним из главных ходов по превращению беспомощного аутсайдера в боеспособную команду. Показатель ожидаемых голов Ливерпуля на Хоум Парк составил всего 0,44 – это самый низкий показатель команды в сезоне.

Кажется, теперь профессия "тренер Плимута по обороне" перестанет быть символом лузерства.