Максим Таловеров: Ментально готовился к игре в Англии. Я готов к интенсивному футболу

На прошлой неделе Максим Таловеров подписал контракт с аутсайдером британского Чемпионшипа (вторая по значимости лига Англии) Плимут Аргайл.

Игрок сборной Украины стоил, по информации СМИ, "Зеленой армии" 2 миллиона евро. Защитник с солидными габаритами (рост 196 см) занимает четвертое место в Плимуте по трансферной стоимости и 36 место в рейтинге самых дорогих украинских футболистов.

Центрбек сборной Украины уже успел дебютировать в Чемпионшипе, причем был признан лучшим игроком матча. А уже завтра, 9 февраля, Максима и его команду в рамках четвертого раунда Кубка Англии будет экзаменовать Ливерпуль, который приедет в Плимут на Home Park Stadium.

Футбольный клуб "Плимут Аргайл"

Корреспондент "Чемпиона" Мирон Гойхман расспросил Таловерова о:

предстоящем матче с лидером АПЛ;

и первых впечатлениях от дебюта в Чемпионшипе;

адаптации в новой стране;

и о фанатах Плимута.

Ливерпуль

– Макс, подготовка к игре с Ливерпулем на финишной прямой?

– Нам нужно постараться показать свой лучший футбол. На носу много важных игр. По большому счету, сейчас каждая игра очень важна. Тренер не отходит от своих принципов и стилей игры. На такие команды, как Ливерпуль, дополнительно настраиваться не нужно. Мотивация и так на самом высоком уровне. Мы готовимся на каждую игру, как на последнюю.

Понимаем, что будем играть против лучшей команды мира. Я считаю, что сильнее Ливерпуля сейчас нет никого. У них была игра с Тоттенхэмом и поэтому оставалось меньше времени на восстановление. С другой стороны, у красных большая ротация очень качественных футболистов.

– В детстве за Ливерпуль не болели?

– Нет. Но мне много лет импонировала игра Вирджила ван Дейка - с того момента, как он начал выступать за Ливерпуль. Отмечу и роскошную линию нападения команды. Очень квалифицированные футболисты, которые могут изменить ход игры и исход матча.

– У вас уже был опыт выступлений на Энфилде (домашний стадион Ливерпуля)?

– Да, играл против Ливерпуля в прошлом году. Каждая игра против такой команды - грандиозный опыт.

Чемпионшип

– Какие впечатления от дебюта в Англии, в котором Плимут победил Вест Бромвич?

– Только положительные. Команде удалось взять такие нужные три очка. Но времени радоваться нет, поскольку общая ситуация не очень изменилась. Надо продолжать работать, набирать очки и идти к цели – сохранить место в лиге.

Максим Таловеров в дебютном матче за Плимут Футбольный клуб "Плимут Аргайл"

– Вы действительно отказались от приза лучшему игроку матча в пользу партнера Райана Харди?

– Да. Незадолго до конца матча объявили, что я стал лучшим игроком. После свистка мне вручили статуэтку, но я сразу решил передать ее нашему нападающему Райану Харди. Он вышел на замену и забил такие важные 2 гола. Думаю, Райан заслужил этот приз.

– Почувствовали ли в игре более высокую интенсивность и скорость по сравнению с австрийской бундеслигой? Готовы ли к такому?

– Однозначно почувствовал. С первых минут. Ментально к этому готовился и понимал, что моя последняя полноценная игра была еще в декабре, и будет непросто. Слава Богу, справился. При этом осознаю, что еще нужно привыкнуть играть в таком ритме. Очень важными будут ближайшие недели – игры будут каждые 2-3 дня. Готов ли я? Уверен, что да. Буду много работать и в команде, и с моим индивидуальным тренером по физподготовке, чтобы быть еще лучше готовым.

– Чем впечатлила атмосфера во время дебютного матча?

– Атмосфера была просто фантастической. Поразило то, что всю игру нас поддерживали все болельщики, весь стадион. В других странах преимущественно идет поддержка от фанатской трибуны. Остальные реагируют только на важные моменты – голы или сейвы. Здесь, такое впечатление, что постоянно кричат, аплодируют и весь стадион живет игрой.

Футбольный клуб "Плимут Аргайл"

– Был уже контакт с фанами?

– Да, еще во время разминки слышал их поддержку. После игры меня, как лучшего игрока, пригласили в ВИП-ложу и там тоже была классная атмосфера. Было очень приятно слышать много слов поддержки. Там было около 400 болельщиков, которые жили этой победой. Все говорили мне – добро пожаловать в Плимут. Многие предлагали мне помощь в решении бытовых проблем. Я почувствовал, что этот маленький городок живет футболом.

– Чем отличается английский футбол от австрийского?

– Абсолютно всем. Я уже говорил о большой интенсивности в игре. Раньше я считал, что австрийская бундеслига не так сильно отстает от Чемпионшипа. Но уже почувствовал разницу. Здесь любой футболист в каждом эпизоде борется, выгрызает мяч, старается играть вертикальнее. Поразило, что все неуступчивые – и защитники, и полузащитники, и форварды. Большая разница в подготовке. Здесь все работают на тренировках на полную мощность. Если говорят, что надо сделать 3 подхода по 10, то все сделают именно так. Плюс многие еще индивидуально работают дополнительно с персональными тренерами.

Муслич

– Какие шансы у Плимута выбраться из трясины?

– Пока что мы на последнем месте. Но по тому, как команда работает на поле и вне его, она заслуживает лучшего. Я не играл за Плимут в первом круге и не знаю, в чем были проблемы. Сейчас у нас новый тренер – Мирон Муслич. Очень надеюсь, что мы будем прогрессировать и сможем решить задачу сохранения места в Чемпионшипе.

- Как прошел первый контакт с тренером? На какой позиции он видит вас прежде всего - центрального защитника или опорника?

– Мой опыт говорит о том, что личное общение с тренером - очень важно. Для меня очень важно, когда тренер тебя ценит. Я много общался с ним, еще до приезда в Англию – с помощью видеоконференций и по телефону. Тренер подробно рассказывал, какой хочет видеть команду – тактику, стиль игры, свои принципы в футболе и чего ждет от меня. Первый контакт вживую получился коротким. Я был в медиа-зоне, мы записывали ролик. И в этот момент он тоже зашел по какому-то вопросу. Мы просто поздоровались и перекинулись парой слов.

Максим Таловеров в раздевалке Плимута Футбольный клуб "Плимут Аргайл"

В тренировочном процессе часто общаемся. Перед первой игрой он отдельно разговаривал со всеми новичками, а потом еще со мной и вторым центральным защитником Николой Катичем. Что касается позиции, то он видит меня прежде всего на месте центрального защитника.

– Когда впервые услышали слово Плимут? Знали о существовании этой команды до того, как получить предложение?

– Конечно, знал. Не могу сказать, что следил за каждой игрой. Но следил с детства за играми в Англии и много знал о Премьер-лиге и Чемпионшипе. Меня всегда поражало, что в Кубке, например, даже малоизвестные команды давали бой грандам.

– Знаете, какой вы по счету украинец в Чемпионшипе?

– Не узнавал, но интересно. Подскажите (улыбается)?

– Пятый – после Балтачи, Реброва, Кухаревича и Русина.

Чем Плимут лучше Парижа

– Макс, давайте в нашем разговоре немного выйдем за пределы поля. Видели что-то уже в городе?

– Пока времени не так много. В основном вижу только отель и стадион, потому что у нас двухразовые тренировки. Проходит период адаптации. После тренировок нужен сон и восстановление. Но днем немного гуляю после дневного сна. Прежде всего бросилось в глаза, что городок – очень чистый и опрятный. До приезда сюда я провел несколько дней в Париже – ждал британскую визу. Разница именно в чистоте. После приезда в Плимут это сразу бросилось в глаза.

– Как у вас с английским?

– Прекрасно, все понимаю без переводчика. Спасибо родителям, которые с детства возили меня к репетиторам. Единственное – надо привыкнуть к британскому акценту. Он немного отличается от американского английского. Даже, я сказал бы, сильно отличается. Но я очень рад, что все понимаю, и особых проблем нет.

– Кто-то из партнеров по сборной Украины помогает советами с адаптацией в Англии?

– Все время, когда я еще играл в Австрии, общался с ребятами, которые играли в Англии. Они мне рассказывали об особенностях их жизни – как футбольной, так и вне поля. Когда появился вариант с Плимутом, они меня поддержали. Общую картину мы всегда обсуждали, и я хорошо знал ее еще до приезда сюда.

Максим Таловеров (слева) и Ефим Конопля в матче за сборную Украины УАФ

– Какие задачи поставили себе в этом году?

– Прежде всего – помочь своему новому клубу покинуть зону вылета. Ну и расти как игроку, получать опыт в таком сильном чемпионате, развивать свои сильные и улучшать слабые стороны. Счастлив, что вокруг – много людей, которые готовы мне в этом помочь. До идеала очень далеко. Мое дело – работать и верить, что все отдастся.

Также впереди важные игры в плей-офф для сборной Украины, поэтому я должен своей игрой показать, что соответствую уровню национальной команды и готов конкурировать с другими защитниками.