Чемпион не дремлет. Почему трансфер Франьича в Шахтер — очередная пощечина Динамо

Донецкий Шахтер продолжает работать над усилением состава в летнее трансферное окно. Очередным новичком "горняков" стал полузащитник Бартол Франьич.

Чемпион увидел в переходе балканца сразу несколько интересных моментов. Насколько важен трансфер с точки зрения перемен сразу в двух линиях Шахтера, и при чем здесь Динамо и сознательный выбор руководства киевского клуба — рассказываем прямо сейчас.

"Оранжево-черная" последовательность на рынке

Хорватский легионер стал третьим приобретением Шахтера в летнее межсезонье после голкипера Кирилла Фесюна и защитника Алаа Грама. Учитывая, что в последние годы "оранжево-черные" не отказываются от активной работы по поискам усиления команды, с высокой вероятностью, подписание Франьича — не последнее до конца летней кампании.

В теплое время прошлого года состав "горняков" пополнили сразу 8 футболистов, а из бюджета клуба за такой десант было отдано примерно 12 миллионов евро. Среди приобретенных исполнителей выделялись трое — 18-летние бразильцы Эгиналду и Невертон и 21-летний грузин Иракли Азаров, которые "потянули" на более чем 10 миллионов. Главные приобретения Шахтер сделает позже, уже зимой, но об этом ниже.

Фото: ФК Шахтер

Не отмалчивались "оранжево-черные" и в более критический период — речь о лете 2022-го. Тогда Шахтер отдал за 5-х новичков чуть более 6 миллионов, а команду пополнили сразу 4 исполнителя с украинским паспортом — речь об Александре Зубкове, Иване Петряке, Марьяне Шведе и Егоре Назарине. Единственным легионером оказался не нужный загребскому Динамо хорват Невен Джурасек. Зимой "горняки" скупились еще более чем на 5 миллионов, и 3 из них были отданы за голкипера Дмитрия Ризныка.

Таким образом, только в летний трансферный период за последние 2 года Шахтер простился с более чем 18 миллионами евро. Стоит отметить, что заиграли в составе команды сначала Игоря Йовичевича, затем Патрика ван Леувена, а теперь Марино Пушича, далеко не все приобретенные исполнители, однако принцип комплектации команды "не качеством, так количеством" в целом себя оправдывал на все 100 — Шахтер неизменно становился чемпионом Украины и выходил в групповой раунд Лиги чемпионов. Последнее — не просто веское спортивное достижение, а победа, которая не только с легкостью позволяла покрывать немалые затраты на рынке (появление в основном раунде соревнования лучших клубов Европы позволяет такому клубу гарантированно получить примерно 40 миллионов евро), а еще и оставаться в ощутимом "плюсе".

Футболист, приход которого читался

Бартол Франьич — футболист универсальный. Даже больше — нет сомнений, что именно эта черта балканца была одним из решающих факторов его приглашения в Шахтер.

И сам хорват, и клуб накануне расставили все точки над "і", рассказав, на какой позиции его видит Пушич. Однако позволим себе смелый прогноз — нынешнее видение боснийского нидерландца будет отнюдь не окончательным выбором.

Действительно, в сегодняшнем Шахтере можно насчитать 9 центрбеков, однако не только Роман Савченко, Марьян Фарина и Лука Лацабидзе, но и Став Лемкин и Новатус Мироши пока теми футболистами, с которыми можно выполнять серьезные задачи, не выглядят.

Поэтому в итоге на дистанции и в наиболее ответственных матчах Лиги чемпионов и УПЛ тренерский штаб "горняков" может рассчитывать на Николая Матвиенко, Валерия Бондаря, упомянутого Грама и как раз Франьича, а это тот минимальный набор из 4 центральных защитников, которые необходимы для осуществления здоровой ротации на нескольких турнирных фронтах.

В нынешнем кадровом подборе защитников Шахтера Франьич — альтернатива именно Матвиенко. Хорват — левша, у которого относительно неплохой первый пас, а по такому качеству, как игра на втором этаже, он конкурента вообще существенно превосходит.

Степаненко все же стоит волноваться

Впрочем, гораздо больше Франьич широкой общественности известен все же как опорный полузащитник. И если присмотреться к нынешнему положению дел в лагере "горняков" на этом плацдарме, станет очевидно, что перспективы у Бартола могут открыться именно на позиции между своими воротами и центром поля.

Не секрет, что у стержневого футболиста Шахтера последних лет Тараса Степаненко были существенные проблемы в последние полгода перед Евро. Наконец, на самом турнире в "сознание" без месяца 35-летний игрок "горняков" так и не пришел, и доказать свое первенство среди опорных хавов главной команды страны так и не смог. Не сегодня-завтра, подобная судьба многолетнего капитана "оранжево-черных" ждет и в клубе.

Попытка слепить "наследника" Степаненко из Егора Назарины претерпевает (претерпела?..) откровенную неудачу — ни по объему работы на поле, ни по степени влияния на игру команды экс-футболист Зари значимости Тараса точно не достиг. Другие центральные полузащитники Шахтера — Дмитрий Крыськив, Артем Бондаренко или Марлон Гомес — быть "волнорезами" могут с еще меньшей эффективностью.

Конечно, в отдельных матчах Шахтер может и должен быть эффективным и без чистого разрушителя в центре поля. Однако играть с позиции силы и без страха получить резкий выпад в сторону своих владений "оранжево-черные", по меньшей мере, в еврокубках себе позволить точно не могут. Для таких случаев при невозможности по тем или иным причинам задействовать Степаненко пригодится как раз Франьич.

Шахтер, имеющий фору перед главным конкурентом

Огромным отличием киевского Динамо от Шахтера не только до начала великой войны, но еще и до 24 февраля 2022 года является не только отсутствие реального успеха на поле в виде трофеев, но и еще недавно призрачно заметная работа на трансферном рынке. Собственно, во многом из-за последнего самый титулованный клуб Центральной и Восточной Европы свой музей уже долгое время не пополняет.

Трудно удержаться от соблазна провести параллель не только с затратами Динамо и реальным результатом, но и с аналогичным подходом и "выхлопом" для Шахтера. Сравнение — явно не в пользу "бело-синих", трансферную политику которых и возможные ближайшие перспективы мы успели разобрать раньше.

Впрочем, с этой точки зрения трансфер Франьича важен по другой, пусть и известной еще раньше причине. Приобретением хорвата Шахтер в очередной раз передает "привет"... братьям Суркисам как владельцам основного (единственного?..) конкурента в борьбе за корону УПЛ.

Фото: ФК Шахтер

Как известно, младший из братьев не устает рассказывать о всей сложности ситуации, в которую попало его детище в связи с жизнью в состоянии войны. Мол, я бы и рад усилить состав парой-тройкой действительно классных исполнителей, но кто же в Украину и даже ее главный город в такой ситуации поедет… И — ни слова ни полслова о финансовой составляющей, точнее — о реальных причинах такой "стратегии" своего поведения.

И все бы ничего, но явную неискренность Суркиса не устает раскрывать… правильно, Шахтер. Пока за 2,5 года Динамо из более-менее заметных легионеров удалось пригласить в команду целых Джастина Лонвейка и Брайана Себальйоса, за которых клуб заплатил 1,5 миллиона, а из лучших украинцев за границей вернуть на Родину только Андрея Ярмоленко, Шахтер еще прошлой зимы провел показательный мастер-класс под названием "как делать дорогие покупки в военное положение". И выложил за Гомеса и Кевина суммарно 24 миллиона евро.

Приглашение Франьича – новая покоренная "горняками" в этом контексте "вершина". В Украину приехал футболист с чемпионата "большой пятерки". Да, футболист, на котором в его 24 многие поставили крест. Да, футболист, который за последние годы больше лечился, чем играл. Но, оказывается, что в воюющую страну со всеми ее рисками приезжают и игроки с такой "пропиской".

Здесь же следует напомнить, что киевское Динамо и донецкий Шахтер не со вчерашнего дня базируются в одном городе. И это, конечно же, не оккупированная столица Донбасса. Но пока одни используют весь накопленный за предыдущие годы ресурс на поиски усиления извне, другие после неплохого наследия от Мирчи Луческу в виде двух выходов в группу ЛЧ ограничиваются в основном внутренними резервами и упорно отказываются признавать собственную финансовую то ли несостоятельность, то ли отсутствие желания тратиться больше в особенно драматическое время.