Челси объявил о подписании датского вратаря

Вратарь Вильярреала Филипп Йоргенсен стал игроком лондонского Челси.

Об этом сообщает пресс-служба "синих".

Контракт с датским голкипером рассчитан на 7 лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 25 млн. евро.

Filip Jorgensen, our new Blue! 💙🇩🇰 pic.twitter.com/QBrqBmfdnK — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2024

В предыдущем сезоне Йоргенсен провел 37 матчей за Вильярреал, в которых пропустил 64 гола и 6 раз покинул ворота "сухими".

Напомним, что Челси и Реал планировали совершить обмен вратарями — Андрей Лунин должен был отправиться в лондонский клуб, а Кепа Аррисабалага — в Мадрид, однако трансфер сорвался.