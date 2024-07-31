Челси объявил о подписании датского вратаря
Вратарь Вильярреала Филипп Йоргенсен стал игроком лондонского Челси.
Об этом сообщает пресс-служба "синих".
Контракт с датским голкипером рассчитан на 7 лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 25 млн. евро.
В предыдущем сезоне Йоргенсен провел 37 матчей за Вильярреал, в которых пропустил 64 гола и 6 раз покинул ворота "сухими".
Напомним, что Челси и Реал планировали совершить обмен вратарями — Андрей Лунин должен был отправиться в лондонский клуб, а Кепа Аррисабалага — в Мадрид, однако трансфер сорвался.