Сборная Украины потерпела обидное поражение от Дании на молодежном Евро, дважды ведя в счете по ходу матча

В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины начала выступление на чемпионате Европы 2025 U-21.

В первом туре "сине-желтые" проиграли команде Дании – встреча, которая состоялась на стадионе "Татран" в словацком городе Прешов, завершилась со счетом 3:2.

Команда Унаи Мельгосы довольно долго была впереди, открыв счет в середине первого тайма: Очеретько прострелил в штрафную площадку, Ванат зацепил мяч, а Волошин в подкате замкнул этот импровизированный пас от партнера по Динамо Киев.

К сожалению, во втором тайме, а именно на 62-й минуте Бишофф восстановил паритет на табло. Далее оба участника противостояния провели ряд замен, которые дали результат.

Так, за 12 минут до финального свистка украинская команда усилиями Брагару снова повела в счете, однако датчане довольно быстро собрались, и уже через три минуты Вик вторично делает результат ничейным.

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Лишь после этого показалось, что обе команды успокоились и больше голов болельщики не увидят, однако сопернику удалось совершить камбэк на 90-й минуте: Осула быстро сориентировался в штрафной и забил мощным ударом, не оставив голкиперу никакого шанса.

Арбитр компенсировал 6 минут, так как 3-й гол датчан еще просматривал VAR, впрочем, к сожалению, этого времени не хватило команде Мельгосы, что вырвать хоть ничью.

В итоге, начинаем с поражения и готовимся к матчу против Финляндии, которая в 22:00 сыграет против Нидерландов. Матч против Украины же состоится 15 июня.

Чемпионат Европы по футболу-2025 (U-21)

1-й тур, группа D, 12 июня

Украина – Дания 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – 22 Волошин, 1:1 – 62 Бишофф, 2:1 – 78 Брагару, 2:2 – 81 Вик, 2:3 – 90 Осула

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман (Вьюнник, 55) – Бражко, Рубчинский (Ярмолюк, 63), Очеретько – Волошин (Салюк, 63), Ванат, Брагару (Квасница, 81)

Дания U-21: Юнгдаль – Гааи, Кристенсен, Провстгор, Бак – Бевинг (Йоргенсен, 82), Чуквуани (Нарти, 57), Серенсен - Квистгорден (Бишофф, 57), Гардер (Осула, 71), Йенсен

Предупреждения: 33 – Роман, 48 – Йенсен, 48 – Йенсен, 54 – Брагару

Напомним, для "сине-желтых" это уже седьмое участие в финальной части молодежного Евро. Следующий матч сборная Украины сыграет 15 июня против Финляндии, а закрывать групповой этап будет поединком против Нидерландов, который запланирован на 18 июня.

Ранее сообщалось, что игроки молодежной сборной Украины Владислав Ванат и Арсений Батагов попали на радар ряда английских клубов, скауты которых будут наблюдать за выступлениями игроков во время Евро-2025.