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Почеттино возглавил сборную США

Станіслав Лисак — 11 сентября, 02:32
Почеттино возглавил сборную США
Getty Images

Бывший тренер Тоттенгема, ПСЖ и Челси Маурисио Почеттино возглавил сборную США по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба "звездно-полосатых".

Целью 52-летнего аргентинского наставника будет подготовить команду к домашнему чемпионату мира-2026.

В должности главного тренера сборной США по футболу Почеттино заменил Грегга Берголтера, возглавлявшего команду с 2018 года.

Последним местом работы аргентинского специалиста был Челси. 52-летний аргентинец возглавлял "синих" в прошлом сезоне. Его команда выдала хороший отрезок на финише чемпионата и смогла попасть в еврокубки, но стороны решили прекратить сотрудничество.

Ранее США в домашнем матче минимально уступили Канаде. Это первый с 1957 года случай, когда американцы проиграли канадцам на своем поле. Тогда команды встречались в рамках квалификации ЧМ-1958.

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