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Бенфика Трубина назначила нового главного тренера

Руслан Травкін — 6 сентября, 09:48
Бенфика Трубина назначила нового главного тренера
Бруно Лаже
x.com/SLBenfica

Лиссабонская Бенфика назначила Бруну Лаже на должность главного тренера.

Об этом сообщает клубная прессслужба.

Стороны согласовали контракт до лета 2026 года. 48-летний Лаже заменит Рогера Шмидта, уволенного несколько дней назад.

Лаже без работы находился с октября прошлого года, когда покинул Ботафого.

Стоит отметить, что он уже возглавлял Бенфику с января 2019 по июнь 2020 года. Под его руководством "орлы" становились чемпионами и выигрывали Суперкубок Португалии. В Европе Лаже также тренировал Вулвергемптон.

Бенфіка Новий тренер пост тренера

Бенфіка

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