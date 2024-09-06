Бенфика Трубина назначила нового главного тренера

Лиссабонская Бенфика назначила Бруну Лаже на должность главного тренера.

Об этом сообщает клубная прессслужба.

Стороны согласовали контракт до лета 2026 года. 48-летний Лаже заменит Рогера Шмидта, уволенного несколько дней назад.

✍️ Bem-vindo de volta, míster Bruno Lage! 🦅 pic.twitter.com/I0fbD1ZhDS — SL Benfica (@SLBenfica) September 5, 2024

Лаже без работы находился с октября прошлого года, когда покинул Ботафого.

Стоит отметить, что он уже возглавлял Бенфику с января 2019 по июнь 2020 года. Под его руководством "орлы" становились чемпионами и выигрывали Суперкубок Португалии. В Европе Лаже также тренировал Вулвергемптон.