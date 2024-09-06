Бенфика Трубина назначила нового главного тренера
Бруно Лаже
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Лиссабонская Бенфика назначила Бруну Лаже на должность главного тренера.
Об этом сообщает клубная прессслужба.
Стороны согласовали контракт до лета 2026 года. 48-летний Лаже заменит Рогера Шмидта, уволенного несколько дней назад.
Лаже без работы находился с октября прошлого года, когда покинул Ботафого.
Стоит отметить, что он уже возглавлял Бенфику с января 2019 по июнь 2020 года. Под его руководством "орлы" становились чемпионами и выигрывали Суперкубок Португалии. В Европе Лаже также тренировал Вулвергемптон.