Бразилия квалифицировалась на чемпионат мира-2026

С 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США состоится чемпионат мира по футболу. Впервые на мундиале будут участвовать 48 команд.

В ночь с 10 на 11 июня определились еще две сборные, которые квалифицировались на ЧМ-2026. Ими стали Бразилия, которая не пропустила еще ни одного мундиаля в истории и сборная Эквадора.

Участники чемпионата мира 2026 года

Канада

Мексика

США

Аргентина

Иран

Узбекистан

Южная Корея

Иордания

Япония

Новая Зеландия

Австралия

Эквадор

Бразилия

🌎 13 nations have qualified for #FIFAWorldCup 26.



Who will be next? pic.twitter.com/YY0RUTffCp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2025

Отметим, что сборная Украины еще не начала свой путь в отборе на чемпионат мира 2026 года. Команда Сергея Реброва будет выступать в группе D, где с ней оказались Франция, Исландия и Азербайджан.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с календарем матчей Украины в квалификации ЧМ-2026.