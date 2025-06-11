Бразилия квалифицировалась на чемпионат мира-2026
ФІФА
С 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США состоится чемпионат мира по футболу. Впервые на мундиале будут участвовать 48 команд.
В ночь с 10 на 11 июня определились еще две сборные, которые квалифицировались на ЧМ-2026. Ими стали Бразилия, которая не пропустила еще ни одного мундиаля в истории и сборная Эквадора.
Участники чемпионата мира 2026 года
- Канада
- Мексика
- США
- Аргентина
- Иран
- Узбекистан
- Южная Корея
- Иордания
- Япония
- Новая Зеландия
- Австралия
- Эквадор
- Бразилия
Отметим, что сборная Украины еще не начала свой путь в отборе на чемпионат мира 2026 года. Команда Сергея Реброва будет выступать в группе D, где с ней оказались Франция, Исландия и Азербайджан.
Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с календарем матчей Украины в квалификации ЧМ-2026.