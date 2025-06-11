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Бразилия квалифицировалась на чемпионат мира-2026

Станіслав Лисак — 11 июня 2025, 10:11
Бразилия квалифицировалась на чемпионат мира-2026
ФІФА

С 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США состоится чемпионат мира по футболу. Впервые на мундиале будут участвовать 48 команд.

В ночь с 10 на 11 июня определились еще две сборные, которые квалифицировались на ЧМ-2026. Ими стали Бразилия, которая не пропустила еще ни одного мундиаля в истории и сборная Эквадора.

Участники чемпионата мира 2026 года

  • Канада
  • Мексика
  • США
  • Аргентина
  • Иран
  • Узбекистан
  • Южная Корея
  • Иордания
  • Япония
  • Новая Зеландия
  • Австралия
  • Эквадор
  • Бразилия

Отметим, что сборная Украины еще не начала свой путь в отборе на чемпионат мира 2026 года. Команда Сергея Реброва будет выступать в группе D, где с ней оказались Франция, Исландия и Азербайджан.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с календарем матчей Украины в квалификации ЧМ-2026.

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