Динамо объявило о подписании Себальоса

Защитник бразильской Форталезы Брайан Себальос перешел в киевское Динамо.

Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

Стороны договорились про аренду до завершения календарного 2024 года. По истечении этого срока у Динамо будет право первоочередного выкупа трансфера 23-летнего колумбийца.

Отметим, что игрок провел прошлый сезон в аренде за колумбийский Атлетико Хуниор, за который отыграл 11 матчей.

Для Динамо это уже третье подписание в летнее трансферное окно. До этого киевляне объявили о трансфере хавбека Днепра-1 Александра Пихаленко и Максима Брагару .