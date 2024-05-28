Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид: онлайн-трансляция

Боруссия Дортмунд встретится с мадридским Реалом в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

Матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию поединка, начиная с 21:30.

Реал — самая титулованная команда в истории Лиги чемпионов, "сливочные" 14 раз побеждали в самом престижном клубном турнире Европы. Последний раз мадридцы добывали титул в сезоне-2021/2022.

Боруссия Дортмунд однажды триумфовала в ЛЧ. В сезоне-1996/1997 "шмели" одолели Ювентус в финале. Также дортмундцы играли в решающем матче Лиги чемпионов 11 лет назад, в 2013-м Боруссия уступила Баварии.

Отметим, что за мадридский клуб выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который может впервые в карьере поднять над головой "ушастого".

Ранее сообщалось, что после того, как Лунин пропустил 4 гола в матче с Вильярреалом, тренерский штаб сделал выбор в пользу Тибо Куртуа.

В последнем поединке Ла Лиги игровое время получил не только Куртуа, но и Кепа Аррисабалага, для которого это было последнее появление в составе мадридцев.