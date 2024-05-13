Болонья впервые за 60 лет выступит в ЛЧ, Ювентус также завоевал право сыграть на групповом этапе.

Поражение столичной Ромы в матче против Аталанты позволило Болонье и Ювентусу получить места в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

У клубов по 67 очков, команды Тиаго Мотты и Массимилиано Аллегри сыграют друг с другом в следующем 37-м туре итальянской Серии А.

Для Болонья это первое попадание в турнир за последние 60 лет. В сезоне-1964/65, когда турнир назывался Кубок европейских чемпионов, команда из области играла в 1/16 финала. После трех матчей с Андерлехтом (0:1, 2:1, 0:0) победитель был определен жеребьевкой – бельгийцы прошли дальше.

Ювентус в прошлом сезоне занял 4 место, но был отстранен от еврокубков в год из-за нарушения правил лицензирования и финансового фейр-плея.

За пятое место, также дающее право выступить в ЛЧ, соревнуются Аталанта, Рома и Лацио, у которых 63, 60 и 59 очков соответственно. У команды из Бергамо еще есть игра в запасе.

Турнирная таблица чемпионата Италии по футболу - Серия А

Ранее Интер деклассировал Фрозиноне. Накануне Болонья одолела Наполи, а Милан уничтожил Кальяри.