Беловар стал лучшим игроком Динамо в матче ЛЕ, Довбик – худший в составе Ромы

Защитник Динамо Кристиан Биловар получил самую высокую оценку в составе киевлян за матч 3 тура Лиги Европы сезона-2024/25 против Ромы (0:1).

Об этом сообщает SofaScore.

За свою игру он получил 7,3 балла. На счету молодого футболиста 4 выигранных дуэли из 5, 39 передач (33 точных) и один ключевой пас.

Что касается состава Ромы, то автор победного гола Артем Довбик получил отметку 7,0, а лучшим стал защитник Зеки Челик.

Сейчас у Динамо 0 баллов в активе и предпоследняя строчка в турнирной таблице. В четвертом туре турнира киевляне 7 ноября сыграют против венгерского Ференцвароша, а римляне приедут в гости к английскому Тоттенгему.