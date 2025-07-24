Поход всем клубом на войну, первый матч Ататюрка и много-много игр с нашими: что нужно знать о Бешикташе

Сегодня Шахтёр сыграет против великого клуба.

Только невероятная конкуренция в футболе, обилие реалов и манчестеров, мешает применять такой эпитет к Бешикташу постоянно. Команда, которая по титулам в Турции третья, регулярно сходит с дороги в еврокубках очень рано – поэтому об этой команде как о легенде говорить, как минимум в Украине, не принято.

Но влияние Бешикташа на Турцию, на культуру и социум страны просто грандиозно.

История: первый клуб Турции, "все на фронт" и сборная только из "орлов"

Бешикташ гордо носит имя первого футбольного клуба Турции: комьюнити по, в том числе, футбольным интересам было основано в Стамбуле аж в 1903 году. Это настолько давно, что по меркам той Османской империи футбол, вообще-то, был запрещён: английская забава, да ещё и слишком большие собрания людей для очень, очень тоталитарного режима Абдулгамида II. Первых членов клуба спасало наличие могущественных покровителей.

Первые шаги Бешикташа сталкивались с трудностями, которые сейчас сложно даже представить – или, наоборот, представить легко, но они всё равно невозможны. Например, в начале XX века мусульманам нельзя было (по крайней мере открыто) играть в футбол, и за Бешикташ играли... христиане: в специальной Константинопольской лиге.

Потом, страшная война и геноцид греков заставили Турцию даже забыть о подобных вольностях. Кстати, беженцы из Турции основали в Греции футбольные клубы АЕК и ПАОК – и буква "К" в их именах значит именно "Константинополь".

А с 1912-го по 1918-й Турция участвовала в войнах, и Бешикташ не играл в футбольных турнирах. Нет, не по причине отсутствия турниров – они как раз были. Просто почти все члены клуба добровольцами пошли на войну! Тут только грустно улыбнуться, если пытаться провести параллели.

В целом, Бешикташ живёт жизнь мультиспортивного клуба, в котором футбол – пусть главная, но лишь одна из многих секций. Например, гандбольный Бешикташ лидирует по числу чемпионств с огромным отрывом, и в секциях по всей стране культивируются самые разные виды.

За такое влияние Бешикташ во все времена пользовался огромным уважением: когда в сезоне-2023/24, в честь столетия турецкой республики, клубы использовали ретро-отсылки, он изобразил на футболке Мустафу Кемаль Ататюрк. Когда "Отец Турции" посетил первый футбольный матч в жизни, это была игра Бешикташа!

Если вы подумали, что турецкий флаг на эмблеме Бешикташа изображён именно по этой причине, то нет. Когда в 1952-м сборная Турции играла принципиальнейший матч против греков, тренер выпустил в стартовом составе только игроков "чёрных орлов". Уникальное достижение, за которое клубу была дарована особенная честь. Он ею с удовольствием пользуется: бывало, его даже критиковали за слишком крупное изображение турецкого полумесяца.

Кстати, а знаете, почему "чёрные орлы"? История этого прозвища уходит в драматичную, как турецкие сериалы, историю. Перед решающим матчем за чемпионство в 1933 году скончался Шереф-бей: один из основателей клуба, многолетний капитан. В честь этого события Бешикташ вышел на игру во всём черном, полностью переиграл Фенербахче по игре... но всё-таки не выиграл, отдав титул соседям. Трагизм даже помог лучше помнить эту историю, и за агрессию в игре Бешикташ прозвали "чёрными орлами".

Бешикташ и Украина: сериал встреч не короче "Роксоланы", один-единственный игрок

Первое знакомство стамбульцев с украинским клубом послужило холодным душем. Дримтим Динамо имени Беланова и Блохина, команда, которую в 1986-м признавали одной из двух лучших наравне со сборной Аргентины (!), в четвертьфинале Кубка чемпионов вышла на Бешикташ, который впервые в своей истории прошёл в евросезоне больше одного соперника.

Итог был предсказуем: 0:7 по сумме двух матчей, при том что есть все основания ожидать, что после победы 5:0 в Стамбуле Лобановский решил сыграть в домашней игре не на максимальной мощности. Кстати, это позволяет снова поднять один вопрос без ответа: а не заслуживал ли Блохин места ещё и на Евро-1988? Да, с атакой и так всё было в порядке (Беланов, Протасов), да, 35-летний форвард уже в чемпионате СССР-1987 забил только четыре мяча. Но вот, в еврокубковой встрече он забил три гола в двух матчах. Может, его опыт и пригодился бы против голландцев в финале...

Три (!) следующий дуэли прошли в рамках Кубка УЕФА/Лиги Европы. В сезоне-02/03 "чёрные орлы" стали одним из первых, кто дал понять, что без Лобановского, мягко говоря, уже не то. В чемпионате-то Динамо вернуло чемпионство и с Михайличенко, но те 1:3 в Турции и 0:0 дома уже были пощёчиной. Турок в те времена ещё не принято было считать соперниками.

Совсем другое отношение к "чёрным орлам" было у Металлиста в 2008-м. Практически новичок в еврокубках уже располагал неплохим составом, но имел минимум опыта – а тут ещё и в Стамбуле обидно проиграл 0:1. Что же, тем более легендарным стал гол Жажи с 40 метров. По ходу матча Металлист вёл и 4:0 – и только под конец дал забить гол престижа.

Ещё более жёстко по Бешикташу в 2011-м прошлось Динамо: 4:1 в Турции, 4:0 дома. Они выглядели командами совсем уж разного уровня – и тем более удивительно, что в том же году (!) "орлы" опередили киевлян в борьбе за плей-офф. В группе Лиги Европы Бешикташ в компании со Сток Сити обошли Динамо – пусть очные встречи привели к обмену минимальными победами.

Следующие игры "чёрных орлов" с украинцами могут послужить примером того, как украинский футбол опускался в уровне. В группе Лиги чемпионов-16/17 Бешикташ опередил Динамо в борьбе за третье место – пусть и проиграл в Киеве 0:6. А два года назад квалификации Лиги конференций "чёрные орлы" обыграли киевлян дважды.

На фоне такой россыпи игр "против" у Бешикташа удивительно скромная история взаимоотношений "за". В том смысле, что исключительно мало украинцев за них играло: один Денис Бойко не заиграл, ограничившись пятью матчами. С другой стороны, Мирчу Луческу уже сложно воспринимать как явного "чужака": он приводил "орлов" к чемпионству после невероятного чемпионата мира – в сезоне-02/03.

Здесь и сейчас: автор лучшего сейва Евро, много звёзд из АПЛ, чемпион Европы

Итак, в сезоне-2023/24 Бешикташ выбил Динамо в квалификации еврокубков. Так вот: в это трудно поверить, но этот успех можно считать главным (!) для "чёрных орлов" за последние два с половиной года.

Бешикташ не просто плох – он катастрофичен. Шестое и четвёртое место в прошлых сезонах маскируют общую картину: в этих сезонах стамбульцы отстали от лидера на 46 (!) и 33 очка. Времена, когда "чёрные орлы" были соперниками Фенербахче и Галатасараю, прошли: теперь они отстают от них примерно на столько же, на сколько опережают команды из зоны вылета.

За последние два года клуб на матчи в качестве главного тренера выводили семь (!!!) разных человек. И если вы подумали про множество "временщиков", то ошиблись: только Сердар Топрактепе приходил на пару игр. А так, клуб испортил конец карьеры Шенолу Гюнешу, испортил начало Бураку Йылмазу, потом добил её Фернанду Сантушу – и вообще, очень много мечется.

Сейчас с Бешикташем работает Оле Гуннар Сульшер, который устал ждать офферов от английских топ-клубов и возглавил "орлов". Закончить прошлый сезон классно, как вы поняли, уже не удалось, и на Сульшера уже оказывается немалое давление.

При этом состав у Бешикташа в любом случае неплохой. Да, Иммобиле уже уехал, но, например, чемпион Европы Рафа Сильва играет – и очень эффективен, даже в такой кризисной команде. 18 голов и 13 ассистов в 49 матчах (боже, как же много они играли) прошлого сезона – очень достойно. При этом Сильва ещё и палочка-выручалочка для Сульшера: хоть ему и комфортнее всего играть оттянутого форварда, но он может закрывать самые разные позиции – и делал это по ходу сезона много раз.

Иммобиле уже в Болонье – и его призван заменить Тэмми Абрахам. Бомбардир забивал и 15 за сезон в АПЛ (в Челси), и 17 в Серии А (Рома) – а в слабой лиге, под названием Чемпионшип, ему покорялись 23 (Бристоль Сити) и 25 (Астон Вилла) мячей. И тут вопрос: а не ближе ли современная Турция к Чемпионшипу, чем к топ-лигам? Остаётся только сказать: "посмотрим". Матчи против Шахтёра станут для Тэмми первыми в составе турецкого клуба, а помочь ему в этом должен Окслейд-Чемберлен – полузащитник, бывший напарник по сборной Англии.

А ещё у Бешикташа выделяется страж ворот. Помните тот невероятный сейв вратаря сборной Турции, который помог выбить Австрию и вырвал место в четвертьфинале? Так вот, это был именно страж ворот "чёрных орлов": Мерт Гюнок, который дослужился уже до звания вице-капитана. Голкипер Мерт, может, и не очень топовый, но умеющий сделать невероятный сейв.

Лето – особенное время для любого турецкого клуба. Очень много игроков приходит, очень много уходит – а в случае с Бешикташем ещё и тренеры с большой вероятностью меняются. "Чёрные орлы" очень, очень далеки от своих лучших образцов – но ведь то же самое можно сказать и про Шахтёр, не так ли?