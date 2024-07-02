Атлетико отказался от трансфера Довбика
Переход нападающего сборной Украины и Жироны Артема Довбика в мадридский Атлетико сорвался.
Об этом сообщает El Gol Digital.
Переход сорвался из-за нежелания "матрасников" платить Жирони 40 млн евро за трансфер украинца. В то же время, каталонцы отказались уменьшать сумму.
В мадридском клубе больше не рассматривают трансфер украинца. По информации источника, претендентами на Довбика являются Наполи и Арсенал.
В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Артём отметился 24 голами и 10 ассистами. Более результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).
Напомним, после последнего обновления Transfernarkt рыночная стоимость Артема выросла до 35 миллионов евро.