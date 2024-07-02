Атлетико отказался от трансфера Довбика

Переход нападающего сборной Украины и Жироны Артема Довбика в мадридский Атлетико сорвался.

Об этом сообщает El Gol Digital.

Переход сорвался из-за нежелания "матрасников" платить Жирони 40 млн евро за трансфер украинца. В то же время, каталонцы отказались уменьшать сумму.

В мадридском клубе больше не рассматривают трансфер украинца. По информации источника, претендентами на Довбика являются Наполи и Арсенал.

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Артём отметился 24 голами и 10 ассистами. Более результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).

Напомним, после последнего обновления Transfernarkt рыночная стоимость Артема выросла до 35 миллионов евро.