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Атлетико отказался от трансфера Довбика

Олександр Булава — 2 июля, 11:47
Атлетико отказался от трансфера Довбика

Переход нападающего сборной Украины и Жироны Артема Довбика в мадридский Атлетико сорвался.

Об этом сообщает El Gol Digital.

Переход сорвался из-за нежелания "матрасников" платить Жирони 40 млн евро за трансфер украинца. В то же время, каталонцы отказались уменьшать сумму.

В мадридском клубе больше не рассматривают трансфер украинца. По информации источника, претендентами на Довбика являются Наполи и Арсенал.

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Артём отметился 24 голами и 10 ассистами. Более результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).

Напомним, после последнего обновления Transfernarkt рыночная стоимость Артема выросла до 35 миллионов евро.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Футбольні трансфери Артем Довбик Атлетико Мадрид

Артем Довбик

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