Атлетико назвало условие трансфера Довбика

Нападающий сборной Украины и Жироны Артем Довбик летом может перейти в Атлетико.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Матрацники" перед трансфером украинца хотят продать Жоау Феликса, на правах аренды выступающего за Барселону. Предложений по португальцу пока нет.

В то же время Жирона требует за трансфер Довбика 40 млн евро, но мадридцы хотят снизить сумму.

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Довбик отличился 24 голами и 10 ассистами. Более результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).

Напомним, после последнего обновления Transfernarkt рыночная стоимость Артема выросла до 35 миллионов евро.