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Атлетико назвало условие трансфера Довбика

Олександр Булава — 28 июня, 13:00
Атлетико назвало условие трансфера Довбика

Нападающий сборной Украины и Жироны Артем Довбик летом может перейти в Атлетико.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Матрацники" перед трансфером украинца хотят продать Жоау Феликса, на правах аренды выступающего за Барселону. Предложений по португальцу пока нет.

В то же время Жирона требует за трансфер Довбика 40 млн евро, но мадридцы хотят снизить сумму.

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Довбик отличился 24 голами и 10 ассистами. Более результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).

Напомним, после последнего обновления Transfernarkt рыночная стоимость Артема выросла до 35 миллионов евро.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Артем Довбик Атлетико Мадрид Жоау Фелікс

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