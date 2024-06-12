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Атлетико готов выплатить Жироне клаусулу за Довбика

Микола Дендак — 12 июня, 11:43
Атлетико готов выплатить Жироне клаусулу за Довбика

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в Атлетико Мадрид.

Об этом сообщает Николо Скира.

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Отмечается, что руководство "матрасников" готово заплатить клаусулу за украинца в размере 40 миллионов евро. Также клуб предлагает Артему контракт на срок до 2029 года.

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Довбик отличился 24 голами и 10 ассистами. Больше результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).

Напомним, после последнего обновления Transfernarkt рыночная стоимость Артема выросла до 35 миллионов евро. .

Жирона Збірна України з футболу Артем Довбик Атлетико Мадрид

Артем Довбик

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