Атлетико готов выплатить Жироне клаусулу за Довбика

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в Атлетико Мадрид.

Об этом сообщает Николо Скира.

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Отмечается, что руководство "матрасников" готово заплатить клаусулу за украинца в размере 40 миллионов евро. Также клуб предлагает Артему контракт на срок до 2029 года.

#AtleticoMadrid are in talks to reach an agreement to sign #Girona’s striker Artem #Dovbyk. Ready a contract until 2029. There is a release clause of €40M and Atleti are willing to pay it. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2024

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Довбик отличился 24 голами и 10 ассистами. Больше результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).

Напомним, после последнего обновления Transfernarkt рыночная стоимость Артема выросла до 35 миллионов евро. .