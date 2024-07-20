Довбик оформил дубль в товарищеском матче Жироны против Монпелье

Нападающий каталонской Жироны Артем Довбик забил два гола в товарищеском матче "жиронцев" против Монпелье.

Поединок проходил на стадионе "Стад де ла Моссон" в Монпелье. Несмотря на успешные атаки украинца, команда не смогла победить соперников, матч закончился со счетом 3:3.

Товарищеский матч

20 июля

Жирона — Монпелье 3:3

Голы: 0:1 – Норден 19, 1:1 – Довбик 24, 1:2 – Довбик 38, 2:2 – Хазри 71(пен), 2:3 – Вальехо 81, 3:3 – Хазри 85.

В своем дебютном сезоне в чемпионате Испании Артём отметился 24 голами и 10 ассистами. Более результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).

Напомним, ранее стало известно, что Довбик не намерен покидать Жирону в летнее трансферное окно.