Не только Шевченко: Довбик повторил рекорд легендарного украинца

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко по количеству забитых мячей за сезон в топ-5 лигах.

Артем завершил этот розыгрыш испанского чемпионата с 24 голами. Такие же показатели были у легендарного украинца в сезонах 1999/00, 2000/01 и 2003/04, когда тот выступал за Милан.

Отметим, что Довбик второй раз подряд забил столько голов в лиге. В прошлом году он стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги за Днепр-1.

Напомним, три забитых мяча в последнем туре Ла Лиги против Гранады (7:0) позволили украинцу вновь возглавить гонку бомбардиров.

Читайте также : Стало известно, кто получит Пичичи при равном количестве голов

У него на счету 24 гола, а это на 1 мяч больше чем у форварда Вильярреала Александера Серлота, однако норвежец еще сыграет свой матч 25 мая в 15:00 по киевскому времени.

Таже ранее сообщалось, что Артем может стать одноклубником Михаила Мудрика в Челси.