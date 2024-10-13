Лидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией

Нападающий сборной Украины Артем Довбик не участвовал в предматчевой тренировке в преддверии поединка 4 тура Лиги наций против Чехии.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Также, по информации источника, в общей группе тренировался Тарас Степаненко, но на его колене был замечен бандаж. Напомним, 35-летний полузащитник пропустил матч с Грузией из-за повреждения. Вместо него на позицию опорника вышел Иван Калюжный, который стал одним из лучших игроков поединка.

Отметим, что на пресс-конференции Сергей Ребров заявил, что в рядах сборной есть микроповреждения, но он надеется, что к игре против Чехии будут готовы все.

Матч Украина - Чехия состоится уже завтра, 14 октября. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени. На Чемпионе будет доступна текстовая трансляция поединка.