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Определился худший игрок матча Арсенал – Шахтер по версии WhoScored

Олексій Мурзак — 23 октября, 00:28
Определился худший игрок матча Арсенал – Шахтер по версии WhoScored
ФК Шахтар

Во вторник, 22 октября, Шахтер на выезде проиграл Арсеналу в рамках 3 тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/25.

Матч завершится со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба. Худшим игроком матча был признан нападающий донецкого клуба Александр Зубков, получивший от статистического портала WhoScored оценку 5.8.

В Арсенале хуже всех выступил полузащитник Леандро Троссард, получивший оценку 5.9. Отметим, что бельгиец не смог реализовать пенальти на 77-й минуте, который отразил голкипер "горняков" Дмитрий Ризнык.

22 октября в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоялось девять поединков.

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