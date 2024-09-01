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Искусственный интеллект оценил шансы Динамо на плейоф Лиги Европы

Володимир Кук — 1 сентября, 15:05
Искусственный интеллект оценил шансы Динамо на плейоф Лиги Европы
UEFA

Искусственный интеллект оценил шансы киевского Динамо на плейоф Лиги Европы сезона-2024/25.

Об этом заявляет Football Meets Data.

Статистический портал оценил шансы команд основного раунда Лиги Европы по выходу в плей-оф. Для этого было проведено более 10 000 симуляций основного раунда турнира.

Отметим, что шансы киевского Динамо на выход в плей-оф минимальны. Вероятность того, что киевляне попадут в топ-8 и попадут в 1/8 финала, составляет 9%. Вероятность попадания в топ-24 и участия в дополнительном раунде плейоф за выход в 1/8 финала – 54%. Это ставит команду Александра Шовковского на 30-е место среди 36 участников.

Больше шансов на попадание в топ-8 и в 1/8 финала напрямую у лондонского Тоттенгема — 49%.

Напомним, киевский клуб остановился в шаге от основного этапа Лиги чемпионов. В финале квалификации киевляне по сумме двух матчей уступили Зальцбургу.

Ранее было обнародовано расписание матчей Динамо в ЛЕ сезона-2024/25.

Динамо Київ Ліга Європи-2024/25

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