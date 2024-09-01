Искусственный интеллект оценил шансы Динамо на плейоф Лиги Европы
Искусственный интеллект оценил шансы киевского Динамо на плейоф Лиги Европы сезона-2024/25.
Об этом заявляет Football Meets Data.
Статистический портал оценил шансы команд основного раунда Лиги Европы по выходу в плей-оф. Для этого было проведено более 10 000 симуляций основного раунда турнира.
Отметим, что шансы киевского Динамо на выход в плей-оф минимальны. Вероятность того, что киевляне попадут в топ-8 и попадут в 1/8 финала, составляет 9%. Вероятность попадания в топ-24 и участия в дополнительном раунде плейоф за выход в 1/8 финала – 54%. Это ставит команду Александра Шовковского на 30-е место среди 36 участников.
Больше шансов на попадание в топ-8 и в 1/8 финала напрямую у лондонского Тоттенгема — 49%.
Напомним, киевский клуб остановился в шаге от основного этапа Лиги чемпионов. В финале квалификации киевляне по сумме двух матчей уступили Зальцбургу.
Ранее было обнародовано расписание матчей Динамо в ЛЕ сезона-2024/25.