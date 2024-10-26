El Clásico 11:1 – великий матч, еще больший миф

Испания готовится к Эль Класико – противостоянию, которое всегда в фокусе внимания не только на Пиренеях, но и среди болельщиков футбола по всему миру. Очередная дуэль состоится на "Сантьяго Бернабеу" 26 октября, начало встречи – в 22:00.

В 1943 году "Мадрид" обыграл "Барселону" со счетом 11:1 в ответном матче полуфинала Кубка Испании, отыгравшись после поражения 0:3 в первом поединке. На данный момент, это величайшая победа, зафиксированная в истории "Классико".

Даниил Моисеенко знакомит читателя с подробностями матча, который стал знаковым для обоих клубов, а Чемпион обращается к истории большого противостояния.

Меньше, чем стоило бы, эту игру помнят из-за некоторых последствий этой победы для двух команд: она фатально усилила вражду между клубами, возможно, навсегда поссорив их, уничтожила политику "патриотической дружбы" (politica de amistad), с которой новый режим в стране хотел отфильтровать спортивные отношения между испанскими клубами, а также помог Сантьяго Бернабеу стать президентом "Мадрида".

Этот матч – один из тех "звездных моментов", к которым удобно прибегает пропаганда жертвы в исполнении каталонской журналистики, изображая "Реал" как политического агента на службе диктатуры тогдашнего Каудильо Испании Франсиско Франко. Счет 11:1 не стал, как считается, началом "вечного" соперничества двух клубов, он лишь окончательно закрепил все происходившее ранее. Что именно? Об этом сегодня и поговорим.

Уже в 1936 г., когда в Испании началась Гражданская война, "Барселона" работала над тем, чтобы помешать «Мадриду» сыграть в чемпионате Каталонии – единственном турнире, который оставался активным в республиканской Испании даже на момент войны. Технический секретарь "Реала" Пабло Эрнандес Коронадо даже предложил местным клубам не считать "Мадрид" чемпионом в случае победы в чемпионате и получил согласие всех клубов, кроме "Барселоны".

Этот отказ руководства "Барсы" поставил "Мадрид" на край гибели, поскольку у клуба не было никаких доходов - матчи не проводили, а "Старый Чамартин" был поврежден во время войны.

В июне 1943 года, в самый разгар послевоенного периода, атмосфера в стране была совсем другой. В то время, с еще не зажившими ранами и оправлявшейся от материального и человеческого опустошения страной "франкизм" хотел "объединить разные народы Испании".

Вот что писал об этом историк Анхель Бахамонде:

"Это была теория футбола без конфликтов как выражение чувства единства, которое должно преобладать в новой ультранационалистической Испании победителей".

Речь о том, чтобы искоренить все разногласия в испанской общественной жизни, учитывая эту полярность, политическую и любого другого рода, первопричину раскола, породившего войну.

Конечно, эту теорию нужно было применить и к футболу, который очень скоро восстановился и даже удвоил свою популярность, окончательно ступив на путь, который привел его всего за десятилетие до того, чтобы стать самым массовым спортом в стране, да и в мире, не правда ли ?

Футбол, едва ли не единственное место при новом режиме, в котором массы могли позволить себе некоторую стихийность, что-то похожее на непосредственную коллективную свободу, стал деликатным делом, делом, которым власть не могла пренебречь ввиду его подрывного потенциала.

Тем более что во времена республики уже усилились эпизодические проявления политического характера и "Барселона", например, выступала неофициальным выразителем таких идей, как "Каталония – не Испания". Этот клуб до сих пор выступает одним из инструментов сепаратистской пропаганды каталонских деятелей – не зависит от них, но поддерживает.

Таким образом, первый матч полуфинального противостояния Кубка между "Барселоной" и "Мадридом", сыгранный на "Лес-Кортс" 7 июня, полностью противоречил франкистской политике "патриотической дружбы".

Хроника газеты АВС на следующий день была очень откровенна в этом смысле:

"Как и на самых ожесточенных митингах в былые времена, очень важный предыдущий вопрос. Дело не в футболе, а в том, что его окружает. Это касается не спорта, а антиспорта. Яснее: на "Лес-Кортс" мы стали свидетелями единодушной агрессивности , ярости, граничащей со стопроцентной ненавистью, и скрывать правду было бы глупо и глупо. Против "Барселоны", "Реал Мадрид" не мог играть в течение всего первого тайма, потому что подвергался нападениям публики самого разного характера: их атаковали разными предметами перед входом на стадион, бросались ими с трибун во время матча и выкрикивали националистические образы".

Интервью технического секретаря "Мадрида" Пабло Эрнандеса Коронадо от 9 июня 1943 года, после поражения в первом полуфинале со счетом 0:3.

"Несмотря на 0:3 противостояние еще не проиграно, а произошедшие в Барселоне события нас еще больше мотивируют".

Коронадо обратил внимание на буйное поведение болельщиков и атмосферу вокруг матча.

Хулиан Гарсия Кандау в биографической книге о Сантьяго Бернабеу приписывает эту враждебность "политическому проявлению определенной части каталонской общественности".

"Мадрид" тогда никто не называл "командой Франко". Клуб был в процессе институциональной реконструкции, пытаясь оправиться от последствий войны. Последний титул "Реала" датировался 1936 годом, еще до начала Гражданской войны.

Интересный контраст хроники ABC с хроникой игры, составленной каталонским изданием La Vanguardia:

"Ни крайне оборонительная тактика, принятая "Мадридом", ни бурная игра, которая преобладала на протяжении всего первого тайма, инициированная мадридской командой - не помогли им распечатать ворота "Барсы" и получить хороший результат".

В хронике не упоминается ни чрезмерно напряженная атмосфера на трибунах, ни предвзятость арбитра, но в последней строке хроники они все же упомянули, что "генерал-лейтенант Москардо, делегат национального спорта, был на матче". Делегация во главе с Москардо через Федерацию предупредила команды, что такая атмосфера ненависти и такое поведение болельщиков не может повториться в ответном матче, поскольку противоречит политике режима относительно "дружественного патриотизма".

Согласно самой популярной версии каталонской прессы (появившейся через годы после матча), "высокопоставленный работник полиции" вошел в раздевалку "Барсы" перед началом игры в Мадриде, чтобы "предупредить их" в мафиозной манере, что они не могут позволить себе победить .

По словам каталонского историка Жоана Барау, это "история, которая никогда не была доказана, и не осталось ни одного члена "Барселоны", который был в той раздевалке, но очевидно, что для того, чтобы забить одиннадцать голов, вы должны играть против "отсутствующего "на поле соперника, потому что это в любом случае необычно, и что "предупреждение" от мадридской прессы после зверств первого матча заставили некоторых игроков "Барселоны" задуматься, стоит ли сопротивляться в Мадриде".

Авторитетный испанский журналист Альфредо Реланьо уже в наши дни в статье для AS пишет следующее.

"Никаких угроз не было, только предварительное предупреждение для двух команд о хорошем поведении. "Барса" упала из-за атмосферы вокруг матча, ничего больше".

Хулиан Кандау объясняет момент с "предупреждением" в своей книге:

"Перед началом игры в раздевалку "Барселоны" вошел высокопоставленный чиновник из Главного управления безопасности – никогда не было понятно, был ли это сам генеральный директор или высший по рангу начальник полиции. Он не хотел, чтобы события первого матча повторились, и чтобы было взято в внимание, что некоторые из игроков "Барселоны" могли продолжать играть в футбол исключительно благодаря щедрости режима".

При этом, вопреки тому, что утверждает каталонская пресса, именно игроки "Барселоны", например Эскола, Бальманья или Райч, были очень лояльны режиму Франко – во время войны они были во Франции, играли в первом французском дивизионе, очень рано сбежали. из Каталонии, опасаясь преследований и наказаний не со стороны франкистов, а со стороны анархистов и коммунистов (Райч позже подтвердил это в интервью).

Атмосфера в Мадриде в день 11:1 была очень напряженной. По словам Кандау, "в течение недели мадридская пресса разжигала атмосферу, возникало чрезмерное желание реванша, а после событий первого матча трибуны были убиты".

Реланьо пишет, что "каждый раз, когда игрок "Барсы" касался мяча, более 20 тысяч человек издавали невыносимые звуки свиста".

Вратарь "Барселоны" Миро завершил карьеру после игры, получив травму. La Vanguardia взяла у него интервью после матча:

"С первых минут было видно, что они вышли на матч с диким энтузиазмом, а мы были подавлены. Нам было очень тяжело играть при таких трибунах и при такой атмосфере – мы чувствовали, что игроки "Мадрида" жаждут реванша после первого матча. Мы не справились с давлением трибун".

Примечательно, что каталонская La Vanguardia дала арбитру хорошую оценку после матча: "Хороший уровень арбитража для тяжелейшего матча".

Историк Анхель Бахамонде:

"Власти был важен не результат или победитель, а скорее искоренение публичного проявления внутренней вражды, которое не укладывалось в официальную политику патриотического единства. Но им не удалось предотвратить разгул болельщиков в ответном матче – в Мадриде мы увидели практически то же самое, что и в Барселоне в первом матче.

Так что обе команды были оштрафованы на 25 000 песет за ужасное зрелище "шума и давления на игроков", "Барселона" была оштрафована на дополнительные 2500 песет за создание предшествовавшей матчу атмосферы.

Национальная спортивная делегация во главе с Москардо также "рекомендовала" уйти в отставку президентам двух клубов. "Мадрид" возглавлял Антонио Сантос Перальба, сменивший Мелендеса тремя годами ранее. Человек, чья миссия состояла в том, чтобы возглавить "Мадрид" после того, как в конце войны был созван "комитет спасения".

И Перальба, и президент "Барселоны" Энрике Пинейро были вынуждены уйти в отставку - власти "снесли голову" и "Мадриду", и "Барселоне", чтобы прекратить общественную враждебность.

Новые президенты клубов Сантьяго Бернабеу и Хосе Вендрелл под давлением режима согласились сыграть два "матча мира", как их называли в то время.

В том же году "Мадрид" и "Барселона" сыграли два товарищеских матча друг с другом на полях друг друга, ставших настоящим спектаклем братской и патриотической любви, прекрасно поставленным со всех сторон. Команды вручили друг другу кубок в обоих матчах - "Кубок Конкордии" , как его стали называть Оба раза кубок вручался капитаном одной из команд – это было символом единства.

Ладно, с самим мифом разобрались, а как развивался сам матч? Достаточно односторонне.

"Реал Мадрид" – "Барселона" – 11:1

13.06.1943 – Кубок Испании – полуфинал – ответный матч

Мадрид. "Старый Чамартин"

"Реал Мадрид" (Рамон Энсинес): Марса, Керехета, Корона, Соуто, Ипинья, Молейро, Алсуа, Алонсо, Пруден, Барина, Ботелья.

"Барселона" (Хуян Хосе Ногес): Миро, Бенито, Курта, Райх, Росаленч, Кальвет, Соспедра, Эскола, Мартин, Сесар, Валье.

Голы: Пруден (6', 37', 61', 81'), Баринага (28', 33', 44'), Алонсо (39', 68'), Алсуа (41'), Ботелья (75'). Мартин (?ʼ)

В первые полчаса "Барса" хоть как-то, но держалась. Однако после того, как с поля изъяли правого защитника каталонцев Бенито за очень грубый фол против Алонсо, наступили те же 11 минут, в течение которых мячи в ворота "Барсы" забивались каждые две минуты. Пруден и Баринага отличились по три раза каждый.

Вынос каталонского тела остановил свисток судьи на перерыв. Но и потом "Барса" выглядела не лучше. Хотя мадридцы, добившись более чем убедительного и достаточного преимущества, сбросили обороты и больше развлекались, чем играли, хотя еще несколько голов в сетку ворот "Барселоны" забросили, а затем позволили Мартину размочить счет.

И в конце этой истории важно отметить, что в финале Кубка "Реал" проиграл "Атлетику" с победным голом легендарного Тельмо Сарри – баски в первую половину 20-го века были настоящей машиной для побед, так что удивляться этому не надо.

Даниил МОИСЕЕНКОВ, для Чемпиона