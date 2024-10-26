Реал – Барселона: матч за лидерство и новое испытание для Лунина
Сегодня, 26 октября, на арене "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится испанское "класико" – Реал примет Барселону в матче за лидерство в чемпионате Испании. После 10 туров в таблице Ла Лиги "сине-гранатовые" опережают "сливочных" на 3 балла. Но уже в сегодня вечером может появиться новый лидер.
Обе команды подходят к этому матчу в отличном настроении. Посреди недели испанские гранды разгромили грандов немецких в Лиге чемпионов. Реал, пропустив два гола от дортмундской Боруссии в первом тайме, во втором ответил пятью (5:2), а Барселона уверенно обыгрывала Баварию еще в первом тайме, а во втором оформила разгром соперника.
Теперь двух испанских грандов ждет очное противостояние в Мадриде. Матч, который и сам по себе принципиален для соперников, и важен с точки зрения турнирных перспектив.
Реал вновь продемонстрировал магию в ЛЧ
Игра Реала и Боруссии стала второй подобной в истории Лиги чемпионов, когда одна команда совершает камбэк с 0:2 на 5:2. При этом, оба случая произошли именно с "королевским клубом". Ранее это случилось в 1/8 финала турнира сезона 2022/23, при этом, Реал играл на выезде. Тогда на Энфилде, в Ливерпуле, гости уже к 14-й минуте горели "красным" 0:2, но к 36-й, благодаря двум точным ударам Винисиуса сравняли счет. А во втором тайме просто уничтожили соперника. Эдер Милитао забил победный гол, а Карим Бензема своим дублем оформил разгром соперника.
Спустя полтора года ситуация, казалось, была гораздо более сложной для мадридцев. Они "горели" 0:2 уже по итогам первой половины игры. Но… показалось. Вновь свое слово, как и в первом случае, сказал Винисиус. При этом, на сей раз оно оказалось более четким и громким – хет-трик вместо дубля. Игрок и сравнял счет, и забил победный третий гол, и довершил разгром Боруссии, вогнав в сетку пятый гол. Героический камбэк начал Антонио Рюдигер, а четвертый гол забил Лукас Васкес.
После игры Карло Анчелотти не жалел слов похвалы в адрес команды и Винисиуса, в частности:
"Это был лучший второй тайм в сезоне. Мы оказали больше давления на Дортмунд, чем это делали раньше. Винисиус Жуниор имеет необычный характер. Я думаю, что мы были очень робки в первой половине, мы начали игру со значительно меньшей интенсивностью".
Барселона отомстила Баварии
Если Реал и Боруссия играли во вторник, 22 октября, то в среду, 23-го, противостояние грандов двух стран продолжилось матчем Барселона – Бавария. И вновь, не в пользу представителей Германии.
При этом, каталонцы открыли счет уже на 1-й минуте после точного удара Рафиньи. И пусть, Гарри Кейн восстановил паритет на 16-й минуте, это только раздразнило хозяев поля "Олимпийского стадиона" Барселоны.
Еще до конца первого тайма Роберт Левандовский вывел хозяев вперед, а Рафинья оформил дубль. Уже во втором тайме бразилец сделал хет-трик, окончательно "добив" мюнхенцев. 4:1 – более чем убедительное выступление Барселоны и месть за последние шесть матчей против Баварии, в которых немцы шесть раз побеждали с общим счетом 22:4.
И теперь обе команды с 6 набранными очками в Лиги чемпионов возвращаются к внутреннему чемпионату. А точнее, одному из главных матчей сезона, который в этом году обещает быть особенно интересным.
Четвертое Эль-Класико Лунина
Основной интригой для украинских болельщиков в этом матче станет, конечно же, степень надежности голкипера "сливочных" Андрея Лунина. Бельгиец Тибо Куртуа в очередной раз травмировался и Анчелотти уже объявил, что голкипером мадридцев в Эль-Класико будет Лунин.
25-летний украинец проведет третий матч за Реал в нынешнем сезоне. В начале октября Лунин защищал ворота "сливочных" против французского Лилля и пропустил единственный гол с пенальти (0:1), а после этого помог Реалу обыграть Вильярреал (2-0). Что касается Куртуа, то он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов и в четырех играх отстоял на ноль.
Для Лунина это четвертое "класико" в карьере. 16 октября 2022 года он стал первым украинцем, который сыграл в главном противостоянии Испании. Тогда Реал победил 3:1, а 14 января 2024 года Реал завоевал Суперкубок Испании, переиграв Барселону со счетом 4:1. Третья игра против каталонцев у Лунина состоялась 21 апреля 2024 года, и снова победа Королевского клуба (3:2). Как видим, Лунин выиграл все Эль Класико в своей карьере, но и регулярно пропускает от игроков Барселоны. Кто знает, может именно в субботу, 26 октября, у него получится отстоять на ноль.
Успехи команд в чемпионате
По итогам десяти туров испанской Ла Лиги каталонцы одержали девять побед. Единственное поражение команда потерпела от Осасуны в конце сентября (2:4). В свою очередь, Реал до сих пор обходится без поражений, однако на фоне семи побед трижды сыграл вничью. Мадридцы потеряли очки в матчах с Мальоркой, Лас-Пальмасом и в дерби с Атлетико. Причем, все три игры заканчивались со счетом 1:1.
Что касается Лиги чемпионов, то тут испанские гранды одержали по две победы и потерпели по одному поражению. Причем, обе команды проиграли соперникам из Франции. Если Реал уступил Лиллю (0:1), то Барса проиграла Монако (1:2). Это было на выезде, тогда как в родных стенах и Реал, и Барса выступают безупречно.
У Анчелотти "все по плану"
Нынешнее "класико" будет первым в сезоне-2024/25, если не считать товарищеского матча, который прошел 4 августа в США. Правда, в той игре не участвовали лучшие исполнители команд, отдыхавшие после Евро и Копа Америка. В матче американского турне Барселона победила со счетом 2:1.
Реал, который выиграл в прошлом сезоне чемпионат страны, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, начал сезон не слишком удачно, но, как показывает практика, "королевскому клубу" это и не надо. Для Анчелотти и его команды осенью главное потихоньку набирать форму и не отстать от Барселоны в турнирной таблице. Уже весной "сливочные" выходят на пик формы. И, можно сказать, у них все в порядке, стандартная обычная ситуация для команды.
Дон-Карло знает, что делает, и только пресса, как всегда, нагнетает. Помимо того, что Реал не показывает должного уровня игры, испанские СМИ также обращают внимание на общую атмосферу в команде. Мол, по сообщениям "источников" в мадридском клубе, боссы недовольны текущим уровнем игры Килиана Мбаппе, который не соответствует ожиданиям. Также у 25-летнего игрока есть проблемы в раздевалке.
Настройки Мбаппе
Возможно, Мбаппе пока и не стал своим, а именно Киллиан должен стать главной примой в команде. Плюс, на эмоциональное состояние игрока накладывает отпечаток неприятная история с якобы изнасилованием девушки в Стокгольме, в котором участвовал футболист. Но… Матч с Боруссией полностью опровергает все слухи про состояние француза и команды в целом. Стоит отметить, что мадридцы перевернули игру еще при стартовом составе, не сделав ни одной замены до 70-й минуты. А лично Мбаппе пусть и не забивал, но в каждой атаке совершал много полезных действий и, в конце концов, попросту, отвлекал соперников, оттягивая на себя двух-трех защитников.
Анчелотти как-то заметил, что хочет от Киллиана такого же футбола как от Бензема. Мол, ему не нужно видеть в Мбаппе универсала, чтобы он отбирал мяч или прессинговал. Он должен быть в тех зонах, из которых он может забить гол.
Наконец, Реале и Мбаппе нужно друг к другу "привыкнуть". И тогда у команды появится ярко выраженный форвард, которого не было в прошлом сезоне. В остальном же, повторимся, Реал набирает форму, чтобы выйти на пик весной.
Что касается кадровых потерь, то стоит отметить, что восстановление от травмы Давида Алабы затягивается. Игрок не вернулся в строй осенью, и теперь ходят слухи, что выйдет на поле не раньше января. Главной потерей этой осени стал Дани Карвахаль, вместо которого играет Лукас Васкес. К тому же завершил карьеру Тони Кроос, что стало очень большой потерей для мадридцев.
Флик и его яркая молодежь
В Барселоне, "с места в карьер" и очень ярко начал Ханс-Дитер Флик. Он сменил Хави, который перед своей отставкой успел обидеть президента каталонского клуба Жоана Лапорту. Хави в статусе главного тренера публично заявил про неспособность каталонцев в нынешнем состоянии бороться на равных с Реалом и другими топ-клубами. Разумеется, в руководстве клуба ему этого не простили и летом пошли на смену наставника.
Сделал свое имя Флик в Баварии. В 2020-м году команда из Мюнхена выиграла Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, оформив "требл". А в 2021-м вновь выиграла Бундеслигу, но тогда перед Фликом уже маячила перспектива ухода в сборную Германии. Последним турниром немца до "блаугранас" стал чемпионат мира-2022 в Катаре, где возглавляемый им "бундестим" не вышел из группы.
В Барселоне, повторимся, у Флика пока все очень хорошо – 9 побед из 10 в чемпионате, а главное, команда забила на 12 голов больше чем Реал – 33 против 21. Команда много матчей завершает разгромом соперника, играет ярко, красиво, не останавливается при счете 2:0. Кроме того, Флика характеризует такая особенность как доверие к молодым исполнителям. Кроме 17-летнего Ламина Ямаля игроками основного состава команды также регулярно выступают сверстник Ямаля Пау Кубарси и 21-летний Марк Касадо. Они сейчас составляют основу команды, а не опытнейший 34-летний Илкай Гюндоган, который летом ушел в Манчестер Сити.
Футбол, который прививает своим игрокам Флик, очень современный – владение мячом, игра от себя… Даром, что Ханс-Дитер немец, у него, в футбольном плане, каталонские "мозги", он очень ценит тренерскую философию и принципы Хосепа Гвардиолы.
В общем, пока что у Барселоны с Фликом продолжается "медовый месяц". А вот насколько он затянется – совершенно непонятно. Команда может продолжать забивать голы и набирать очки в том же ритме, а может и "споткнуться" и захромать. Даже, после важнейшей игры с Реалом, теоретическое поражение в которой может выбить коллектив из колеи. Уж слишком принципиальное противостояние у этих команд.
Глубина состава
Что касается кадровых проблем, то у Барсы, в отличие от Реала, практически все лидеры возвращаются в строй. Против Баварии, Де Йонг, Гави, Фати вышли на замену, а Педри уже, и вовсе, играет в основе, Это говорит о том, что у Флика появляется глубина состава, выбор есть практически на любой позиции.
Единственное исключение составляет травмированный Тер Штеген, у которого серьезное повреждение, полученное совсем недавно. И сезон для игрока уже закончен. В этом каталоны схожы с Реалом, но есть и разница. У Куртуа травма только на 2-3 недели, к тому же, у мадридцев есть опытный Лунин, уже поигравший на высоком уровне.
А вот у сменщика Тер Штегена Иньяки такого опыта нет, и Барсе пришлось поискать вратаря. Нашелся Войцех Щесный, который минувшим летом уже успел объявить о завершении карьеры, но провел весь прошлый сезон в Ювентусе. И есть ощущение, что как только Иньяки сыграет неудачно, Войцех сразу же получит свой шанс. Барса нацелена в новом сезоне на многое и опытнейший вратарь, конечно, команде очень пригодится.
Букмекеры ставят на Реал
Аналитики букмекерских контор считают, что в предстоящем матче преимущество будет иметь Реал. Но, коэффициенты, при этом, весьма близкие. Украинские эксперты предлагают поставить на победу мадридцев из расчета 2,07 к 1, в то время как победа Барселоны оценивается в 3,30 к 1, а ничья – в 3,95 к 1.
Ведущие мировые букмекерские конторы, в среднем, оценивают победу Реала в 2.01 к 1, в то время как победу Барселоны в 3.25 к 1, а ничью – в 4.04.
Где смотреть?
Чемпионат Испании на территории Украины транслирует медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция матча будет доступна по подпискам "Максимальная" и "Спорт" на канале "MEGOGO Футбол 1".
Игра в Мадриде стартует в 22:00 по киевскому времени.