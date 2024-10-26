Реал – Барселона: матч за лидерство и новое испытание для Лунина

Сегодня, 26 октября, на арене "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится испанское "класико" – Реал примет Барселону в матче за лидерство в чемпионате Испании. После 10 туров в таблице Ла Лиги "сине-гранатовые" опережают "сливочных" на 3 балла. Но уже в сегодня вечером может появиться новый лидер.

Обе команды подходят к этому матчу в отличном настроении. Посреди недели испанские гранды разгромили грандов немецких в Лиге чемпионов. Реал, пропустив два гола от дортмундской Боруссии в первом тайме, во втором ответил пятью (5:2), а Барселона уверенно обыгрывала Баварию еще в первом тайме, а во втором оформила разгром соперника.

Теперь двух испанских грандов ждет очное противостояние в Мадриде. Матч, который и сам по себе принципиален для соперников, и важен с точки зрения турнирных перспектив.

Реал вновь продемонстрировал магию в ЛЧ

Игра Реала и Боруссии стала второй подобной в истории Лиги чемпионов, когда одна команда совершает камбэк с 0:2 на 5:2. При этом, оба случая произошли именно с "королевским клубом". Ранее это случилось в 1/8 финала турнира сезона 2022/23, при этом, Реал играл на выезде. Тогда на Энфилде, в Ливерпуле, гости уже к 14-й минуте горели "красным" 0:2, но к 36-й, благодаря двум точным ударам Винисиуса сравняли счет. А во втором тайме просто уничтожили соперника. Эдер Милитао забил победный гол, а Карим Бензема своим дублем оформил разгром соперника.

Спустя полтора года ситуация, казалось, была гораздо более сложной для мадридцев. Они "горели" 0:2 уже по итогам первой половины игры. Но… показалось. Вновь свое слово, как и в первом случае, сказал Винисиус. При этом, на сей раз оно оказалось более четким и громким – хет-трик вместо дубля. Игрок и сравнял счет, и забил победный третий гол, и довершил разгром Боруссии, вогнав в сетку пятый гол. Героический камбэк начал Антонио Рюдигер, а четвертый гол забил Лукас Васкес.

После игры Карло Анчелотти не жалел слов похвалы в адрес команды и Винисиуса, в частности:

"Это был лучший второй тайм в сезоне. Мы оказали больше давления на Дортмунд, чем это делали раньше. Винисиус Жуниор имеет необычный характер. Я думаю, что мы были очень робки в первой половине, мы начали игру со значительно меньшей интенсивностью".

Барселона отомстила Баварии

Если Реал и Боруссия играли во вторник, 22 октября, то в среду, 23-го, противостояние грандов двух стран продолжилось матчем Барселона – Бавария. И вновь, не в пользу представителей Германии.

При этом, каталонцы открыли счет уже на 1-й минуте после точного удара Рафиньи. И пусть, Гарри Кейн восстановил паритет на 16-й минуте, это только раздразнило хозяев поля "Олимпийского стадиона" Барселоны.

Еще до конца первого тайма Роберт Левандовский вывел хозяев вперед, а Рафинья оформил дубль. Уже во втором тайме бразилец сделал хет-трик, окончательно "добив" мюнхенцев. 4:1 – более чем убедительное выступление Барселоны и месть за последние шесть матчей против Баварии, в которых немцы шесть раз побеждали с общим счетом 22:4.

И теперь обе команды с 6 набранными очками в Лиги чемпионов возвращаются к внутреннему чемпионату. А точнее, одному из главных матчей сезона, который в этом году обещает быть особенно интересным.

Четвертое Эль-Класико Лунина

Основной интригой для украинских болельщиков в этом матче станет, конечно же, степень надежности голкипера "сливочных" Андрея Лунина. Бельгиец Тибо Куртуа в очередной раз травмировался и Анчелотти уже объявил, что голкипером мадридцев в Эль-Класико будет Лунин.

25-летний украинец проведет третий матч за Реал в нынешнем сезоне. В начале октября Лунин защищал ворота "сливочных" против французского Лилля и пропустил единственный гол с пенальти (0:1), а после этого помог Реалу обыграть Вильярреал (2-0). Что касается Куртуа, то он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов и в четырех играх отстоял на ноль.

Для Лунина это четвертое "класико" в карьере. 16 октября 2022 года он стал первым украинцем, который сыграл в главном противостоянии Испании. Тогда Реал победил 3:1, а 14 января 2024 года Реал завоевал Суперкубок Испании, переиграв Барселону со счетом 4:1. Третья игра против каталонцев у Лунина состоялась 21 апреля 2024 года, и снова победа Королевского клуба (3:2). Как видим, Лунин выиграл все Эль Класико в своей карьере, но и регулярно пропускает от игроков Барселоны. Кто знает, может именно в субботу, 26 октября, у него получится отстоять на ноль.

Успехи команд в чемпионате

По итогам десяти туров испанской Ла Лиги каталонцы одержали девять побед. Единственное поражение команда потерпела от Осасуны в конце сентября (2:4). В свою очередь, Реал до сих пор обходится без поражений, однако на фоне семи побед трижды сыграл вничью. Мадридцы потеряли очки в матчах с Мальоркой, Лас-Пальмасом и в дерби с Атлетико. Причем, все три игры заканчивались со счетом 1:1.

Ламін Ямал Пресслужба Барселони

Что касается Лиги чемпионов, то тут испанские гранды одержали по две победы и потерпели по одному поражению. Причем, обе команды проиграли соперникам из Франции. Если Реал уступил Лиллю (0:1), то Барса проиграла Монако (1:2). Это было на выезде, тогда как в родных стенах и Реал, и Барса выступают безупречно.

У Анчелотти "все по плану"

Нынешнее "класико" будет первым в сезоне-2024/25, если не считать товарищеского матча, который прошел 4 августа в США. Правда, в той игре не участвовали лучшие исполнители команд, отдыхавшие после Евро и Копа Америка. В матче американского турне Барселона победила со счетом 2:1.

Реал, который выиграл в прошлом сезоне чемпионат страны, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, начал сезон не слишком удачно, но, как показывает практика, "королевскому клубу" это и не надо. Для Анчелотти и его команды осенью главное потихоньку набирать форму и не отстать от Барселоны в турнирной таблице. Уже весной "сливочные" выходят на пик формы. И, можно сказать, у них все в порядке, стандартная обычная ситуация для команды.

Дон-Карло знает, что делает, и только пресса, как всегда, нагнетает. Помимо того, что Реал не показывает должного уровня игры, испанские СМИ также обращают внимание на общую атмосферу в команде. Мол, по сообщениям "источников" в мадридском клубе, боссы недовольны текущим уровнем игры Килиана Мбаппе, который не соответствует ожиданиям. Также у 25-летнего игрока есть проблемы в раздевалке.

Настройки Мбаппе

Возможно, Мбаппе пока и не стал своим, а именно Киллиан должен стать главной примой в команде. Плюс, на эмоциональное состояние игрока накладывает отпечаток неприятная история с якобы изнасилованием девушки в Стокгольме, в котором участвовал футболист. Но… Матч с Боруссией полностью опровергает все слухи про состояние француза и команды в целом. Стоит отметить, что мадридцы перевернули игру еще при стартовом составе, не сделав ни одной замены до 70-й минуты. А лично Мбаппе пусть и не забивал, но в каждой атаке совершал много полезных действий и, в конце концов, попросту, отвлекал соперников, оттягивая на себя двух-трех защитников.

Анчелотти как-то заметил, что хочет от Киллиана такого же футбола как от Бензема. Мол, ему не нужно видеть в Мбаппе универсала, чтобы он отбирал мяч или прессинговал. Он должен быть в тех зонах, из которых он может забить гол.

Наконец, Реале и Мбаппе нужно друг к другу "привыкнуть". И тогда у команды появится ярко выраженный форвард, которого не было в прошлом сезоне. В остальном же, повторимся, Реал набирает форму, чтобы выйти на пик весной.

Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе Getty Images

Что касается кадровых потерь, то стоит отметить, что восстановление от травмы Давида Алабы затягивается. Игрок не вернулся в строй осенью, и теперь ходят слухи, что выйдет на поле не раньше января. Главной потерей этой осени стал Дани Карвахаль, вместо которого играет Лукас Васкес. К тому же завершил карьеру Тони Кроос, что стало очень большой потерей для мадридцев.

Флик и его яркая молодежь

В Барселоне, "с места в карьер" и очень ярко начал Ханс-Дитер Флик. Он сменил Хави, который перед своей отставкой успел обидеть президента каталонского клуба Жоана Лапорту. Хави в статусе главного тренера публично заявил про неспособность каталонцев в нынешнем состоянии бороться на равных с Реалом и другими топ-клубами. Разумеется, в руководстве клуба ему этого не простили и летом пошли на смену наставника.

Сделал свое имя Флик в Баварии. В 2020-м году команда из Мюнхена выиграла Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, оформив "требл". А в 2021-м вновь выиграла Бундеслигу, но тогда перед Фликом уже маячила перспектива ухода в сборную Германии. Последним турниром немца до "блаугранас" стал чемпионат мира-2022 в Катаре, где возглавляемый им "бундестим" не вышел из группы.

В Барселоне, повторимся, у Флика пока все очень хорошо – 9 побед из 10 в чемпионате, а главное, команда забила на 12 голов больше чем Реал – 33 против 21. Команда много матчей завершает разгромом соперника, играет ярко, красиво, не останавливается при счете 2:0. Кроме того, Флика характеризует такая особенность как доверие к молодым исполнителям. Кроме 17-летнего Ламина Ямаля игроками основного состава команды также регулярно выступают сверстник Ямаля Пау Кубарси и 21-летний Марк Касадо. Они сейчас составляют основу команды, а не опытнейший 34-летний Илкай Гюндоган, который летом ушел в Манчестер Сити.

Футбол, который прививает своим игрокам Флик, очень современный – владение мячом, игра от себя… Даром, что Ханс-Дитер немец, у него, в футбольном плане, каталонские "мозги", он очень ценит тренерскую философию и принципы Хосепа Гвардиолы.

Ганс-Діттер Флік Getty Images

В общем, пока что у Барселоны с Фликом продолжается "медовый месяц". А вот насколько он затянется – совершенно непонятно. Команда может продолжать забивать голы и набирать очки в том же ритме, а может и "споткнуться" и захромать. Даже, после важнейшей игры с Реалом, теоретическое поражение в которой может выбить коллектив из колеи. Уж слишком принципиальное противостояние у этих команд.

Глубина состава

Что касается кадровых проблем, то у Барсы, в отличие от Реала, практически все лидеры возвращаются в строй. Против Баварии, Де Йонг, Гави, Фати вышли на замену, а Педри уже, и вовсе, играет в основе, Это говорит о том, что у Флика появляется глубина состава, выбор есть практически на любой позиции.

Единственное исключение составляет травмированный Тер Штеген, у которого серьезное повреждение, полученное совсем недавно. И сезон для игрока уже закончен. В этом каталоны схожы с Реалом, но есть и разница. У Куртуа травма только на 2-3 недели, к тому же, у мадридцев есть опытный Лунин, уже поигравший на высоком уровне.

А вот у сменщика Тер Штегена Иньяки такого опыта нет, и Барсе пришлось поискать вратаря. Нашелся Войцех Щесный, который минувшим летом уже успел объявить о завершении карьеры, но провел весь прошлый сезон в Ювентусе. И есть ощущение, что как только Иньяки сыграет неудачно, Войцех сразу же получит свой шанс. Барса нацелена в новом сезоне на многое и опытнейший вратарь, конечно, команде очень пригодится.

Букмекеры ставят на Реал

Аналитики букмекерских контор считают, что в предстоящем матче преимущество будет иметь Реал. Но, коэффициенты, при этом, весьма близкие. Украинские эксперты предлагают поставить на победу мадридцев из расчета 2,07 к 1, в то время как победа Барселоны оценивается в 3,30 к 1, а ничья – в 3,95 к 1.

Ведущие мировые букмекерские конторы, в среднем, оценивают победу Реала в 2.01 к 1, в то время как победу Барселоны в 3.25 к 1, а ничью – в 4.04.

Где смотреть?

Чемпионат Испании на территории Украины транслирует медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция матча будет доступна по подпискам "Максимальная" и "Спорт" на канале "MEGOGO Футбол 1".

Игра в Мадриде стартует в 22:00 по киевскому времени.