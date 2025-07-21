Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Сегодня, 21 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, где своих потенциальных соперников на этом этапе узнали Александрия и Полесье.

Так, если Александрия выйдет победителем в противостоянии с Партизаном, то в третьем раунде сыграет с победителем пары пары Миттьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).

В то же время Полесье в случае победы над Санта-Коломой в следующем раунде будет противостоять победителю пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения).

Также своего потенциального соперника в случае вылета из Лиги Европы узнал Шахтер, который сыграет с победителем пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония).

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций состоятся 7 и 14 августа. Победители выйдут в 4-й раунд ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.

Напомним, ранее своих потенциальных соперников по третьему раунду отбора Лиги чемпионов и Лиги Европы узнали Динамо и Шахтер.

Как известно, матчи 2-го раунда Александрия – Партизан и Полесье – Санта-Колома состоятся 24 июля, а ответные матчи 31 июля.