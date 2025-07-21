Шахтер и Динамо узнали потенциальных соперников в 3-м раунде отбора Лиги Европы

Шахтер узнал имя потенциально следующего соперника в квалификации Лиги Европы УЕФА.

Если подопечные Арды Турана пройдут турецкий Бешикташ, то в третьем раунде квалификации сыграют против проигравшего в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция).

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в 4-й раунд ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в 4-й раунд Лиги конференций.

Также потенциального соперника узнало киевское Динамо на случай поражения от мальтийского Хамрун Спартанс. В случае вылета в Лигу Европы киевляне сыграют против проигравшего в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль). Интересно, что именно с победителем этой же пары Динамо сыграет в случае прохода в следующий раунд Лиги чемпионов.

Напомним, в первом матче квалификации Лиги Европы Шахтер одержал разгромную победу над Ильвесом и по итогам двухматчевого противостояния вышел во второй раунд квалификации, где соперником "горняков" стал турецкий Бешикташ.

Первый поединок второго раунда квалификации лиги Европы между Бешикташем и Шахтером состоится в четверг, 24 июля в Стамбуле. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится через неделю, 31 июля.