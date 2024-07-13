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Аль-Наср хочет подписать новое соглашение с Роналду

Олександр Булава — 13 июля, 08:32
Аль-Наср хочет подписать новое соглашение с Роналду

Саудовский Аль-Наср хочет продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Об этом сообщает GiveMeSport.

Клуб уже начал переговоры с 39-летним игроком по продлению соглашения на год. Его действующий договор истекает летом 2025 года.

Отмечается, что сам португалец больше не планирует возвращаться в Европу, но и не спешит продолжать соглашение.

В прошлом сезоне он забил 44 гола и отдал 13 результативных передач в 45 матчах.

Ранее сообщалось, что Роналду установил исторический рекорд на Евро-2024.

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