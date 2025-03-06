Довбик не забил, но Рома победила, Яремчук и Олимпиакос разгромно проиграли Буде/Глимт в Лиге Европы

В четверг, 6 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25.

Восемь поединков были поделены поровну на два временных слота. В первом из них хавбек Тоттенхэма Лука Бергвалль "подарил" АЗ победу, отметившись досадным автоголом.

Параллельно с этим в Сан-Себастьяне местный Реал Сосьедад и Манчестер Юнайтед не смогли определить победителя. На гол Джошуа Зиркзе баски ответили результативным ударом Микеля Оярсабаля с пенальти.

ФКСБ и Лион были близки, чтобы также завершить первую часть своего противостояния ничейным результатом, но дубль Малика Фофана на последних минутах принес французам победу. В то же время Рейнджерс на выезде неожиданно обыграл Фенербахче со счетом 3:1.

В 22:00 начались остальные четыре матча, в двух из которых сыграли украинские форварды.

Роман Яремчук и его Олимпиакос потерпели разгромное поражение от Буде/Глимт. Украинец провел на поле 59 минут.

Его земляк из Ромы Артем Довбик, сыгравший 71 минуту, также завершил поединок без результативных действий. Но в отличие от греков, итальянцы не проиграли, а выиграли. "Джаллоросси" на последних минутах воспользовались удалением у Атлетика и вырвали победу. Решающий удар на счету конкурента Довбика Эльдора Шомуродова.

Аякс дома проиграл Айнтрахту несмотря на то, что именно амстердамцы открыли счет, а Виктория не смогла повторить подвиг Ромы и воспользоваться численным большинством, сыграв в итоге вничью с Лацио.

Лига Европы-2024/25

1/8 финала, 6 марта

АЗ Алкмар -– Тоттенхэм 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 18 Бергвалль (автогол).

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 58 Зиркзе, 1:1 – 70 Оярсабаль (пенальти).

ФКСБ – Лион 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 30 Тальяфико, 1:1 – 68 Белуце, 1:2 – 86 Фофана, 1:3 – 90 Фофана.

Фенербахче – Рейнджерс 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – 7 Дессер, 1:1 – 30 Джику, 1:2 – 42 Черны, 1:3 – 81 Черны.

Аякс – Айнтрахт 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 10 Бробби, 1:1 – 28 Ларссон, 1:2 – 70 Скири.

Буде/Глимт – Олимпиакос 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 13 Цолакис (автогол), 2:0 – 45 Гег, 3:0 – 55 Гег.

Виктория – Лацио 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 18 Романьоли, 1:1 – 53 Дуросинми.

Удаления: 77 Ровелла (Лацио, прямая красная карточка), 90+3 Жиго (Лацио, прямая красная карточка).

Рома – Атлетик 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 50 И. Уильямс, 1:1 – 56 Анхелиньо, 2:1 – 90+4 Шомуродов.

Удаление: 86 Альварес (Атлетик, вторая желтая карточка).

Ответные матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы состоятся через неделю, 13 марта.

Ранее появилась информация, что ФИФА имеет планы увеличить количество участников чемпионата мира.