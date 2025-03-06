ФИФА планирует расширить количество участников ЧМ до 64-х сборных

ФИФА может расширить количество участников чемпионата мира-2030 до 64-х сборных.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, четыре человека, вовлеченных в обсуждение, рассказали, что это предложение поступило в конце встречи, когда обсуждались "различные вопросы".

Отмечается, что это разовая акция, которая состоится в честь столетнего юбилея чемпионата мира.

Добавляется, что ФИФА в принятии этого решения, скорее всего, будет руководствоваться финансовыми и политическими выгодами в той же степени, что и спортивными.

Это может быть не первое увеличение количества команд. Ранее ФИФА уже расширила количество участников чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике, с 32 до 48 сборных.

Ранее международный совет футбола (IFAB) ввел новое правило, которое вступит в силу в сезоне-2025/2026.