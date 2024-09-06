Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 6 сентября

6 сентября на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в течение девятого соревновательного дня будет разыграно 57 комплектов в 12 видах спорта.

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За медали в легкой атлетике гарантированно будут соревноваться бегунья Людмила Данилина и метатель диска Николай Жабняк. Кроме того, шанс на награду будет и у велогонщика Егора Дементьева.

Остальные украинские параатлеты должны преодолеть квалификационные и предварительные этапы на пути к медальным финалам. В частности, в борьбу вступают гребцы.

Всего в девятый соревновательный день выступят во Франции 30 спортсменов из Украины.

10:00. 🤺 Фехтование на колесных креслах — мужчины, шпага, категория А. Артем Манько (старт с 1/16 финала)

🥇 10:30. 🚴 Велошоссе — мужчины, групповая гонка, классы С4-С5. Егор Дементьев

10:40. 🤺 Фехтование на колесных креслах — мужчины, шпага, категория Б. Антон Дацько, Олег Науменко (старт с 1/8 финала)

10:45. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 50 м баттерфляй, класс S5. Ярослав Семененко

11:00. 🏃‍♀️ Легкая атлетика — женщины, 200 м, класс Т12. Оксана Ботурчук

11:01. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 м на спине, класс S10. Игорь Нимченко

11:10. 🛶 Гребля — мужчины, каяк-одиночка, 200 м, класс KL2. Николай Синюк

11:10. 🤺 Фехтование на колесных креслах — женщины, шпага, категория Б. Елена Федота-Исаева (старт с 1/8 финала)

11:30. 🛶 Гребля — женщины, ва'а-одиночка, 200 м, класс VL3. Наталья Лагутенко

11:34. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 м на спине, класс S14. Василий Крайник

11:40. 🤺 Фехтование на колесных креслах — мужчины, шпага, категория А. Андрей Демчук (старт с 1/8 финала)

11:54. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 50 м вольным стилем, класс S3. Денис Остапченко, Сергей Паламарчук

12:00. 🏓 Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс MS8. Максим Николенко (полуфинал)

12:00. 🏓 Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс MS8. Виктор Дидух (полуфинал)

🥇 12:08. 🏃‍♀️ Легкая атлетика — женщины, 1500 м, класс Т20. Людмила Данилина

12:10. 🤺 Фехтование на колесных креслах — женщины, шпага, категория А. Евгения Бреус (старт с 1/8 финала)

12:19. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 м баттерфляй, класс S11. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров

12:25. 🛶 Гребля — женщины, каяк-одиночка, 200 м, класс KL1. Марина Мажуло

12:45. 🛶 Гребля — мужчины, ва-а-одиночка, 200 м, класс VL2. Андрей Кривчук

🥇 12:58. 🥏 Мужчины, метание диска, класс F37. Николай Жабняк

13:00. 🏓 Настольный теннис — мужчины, личный разряд, класс WS9. Ирина Шинкарева (четвертьфинал)

13:09. 🛶 Гребля — мужчины, ва-а-одиночка, 200 м, класс VL3. Владислав Епифанов

21:09. 🏃 Легкая атлетика — мужчины, 200 м, класс Т37. Николай Райский, Ярослав Окапинский

21:37. 🏃 Легкая атлетика — мужчины, 100 м, класс Т36. Александр Литвиненко, Роман Павлик

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После восьми соревновательных дней наша сборная занимает 7 место в медальном зачете, имея 61 награду: 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых.