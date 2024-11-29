Завершение карьеры не будет: Харлан назвала турнир, на котором вернется к выступлениям

Двухкратная олимпийская чемпионка и четырехкратный призер Игр Ольга Харлан подтвердила, что выступит на турнире Grand Prix Nuoma, который будет проходить во французском Орлеане с 5 по 7 декабря.

Об этом она сообщила на страницах своих соцсетей.

"Не бойтесь возвращаться к тому, что воспламеняет ваше сердце!", – подписала она публикацию.

В прошлом году на Гран-при в этом городе Ольга завоевала серебряную медаль, уступив в финале представительницы Франции Манон Брюне.

Отметим, что главная тренер национальной сборной Украины по фехтованию, чемпионка мира и Европы Наталья Конрад намекала, что Ольга рассматривает вариант с завершением карьеры. Намекал об этом и президент НОК Украины Вадим Гутцайт. Сама Харлан, напротив, заявляла, что может выступить на Олимпиаде-2028.

Напомним, на Олимпийских играх 2024 года Ольга Харлан получила бронзовую награду в личном турнире саблисток, а также выиграла золотую медаль в командных соревнованиях вместе с Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Юлией Бакастовой.