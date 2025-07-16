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Без Харлан и Кравацкой. Определился состав сборной Украины на ЧМ-2025

Олег Дідух — 16 июля 2025, 13:26
Без Харлан и Кравацкой. Определился состав сборной Украины на ЧМ-2025

Тренерский штаб сборной Украины по фехтованию определился с составом команды на чемпионат мира 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Украины.

В состав команды вошло 24 спортсмена – по 12 мужчин и женщин. В составе не оказалось двух звезд женской сборной – Ольги Харлан и Елены Кравацкой. Первая восстанавливает оптимальные кондиции после паузы в карьере, вторая пропускает турнир по семейным причинам.

Состав сборной Украины на ЧМ-2025:

Женщины

  • Сабля: Алина Комащук, Юлия Бакастова, Александра Бондарь, Дарья Гонцова
  • Рапира: Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова
  • Шпага: Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко, Анна Максименко

Мужчины

  • Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин
  • Рапира: Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Богдан Пнивчук, Максим Гаравский
  • Шпага: Евгений Макиенко, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь, Никита Кошман

Чемпионат мира-2025 состоится с 22 по 30 июля в Тбилиси. К турниру допустили большое количество российских и белорусских "нейтральных" спортсменов.

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