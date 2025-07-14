Известная украинская фехтовальщица Елена Кравацкая пропустит чемпионат мира-2025 из-за тяжелой болезни матери.

Об этом олимпийская чемпионка Парижа в командном турнире сообщила на своей странице в Instagram.

"Сейчас в моей жизни непростой период. Моя мама угасает. Медленно. Болезненно. Это рак. Это уже третий рецидив. И сейчас она нуждается в уходе, как ребенок – круглосуточно, со всей нежностью и любовью. Я вижу, как ее становится меньше. Физически, эмоционально.

В это же время я должна была бы готовиться к чемпионату мира. И это решение – не ехать – стало одним из самых болезненных. Потому что фехтование – это не просто спорт. Это часть меня. Это мой воздух. Мое "я". И сказать "нет" в такой момент – было очень тяжело. Но я сказала.

Несмотря на все - я счастлива. Несмотря на усталость я люблю. Несмотря на боль я есть. И это уже много. Если вы сейчас в чем-то похожем – я с вами. Вы не одни. Вы выдержите. И вы уже герои", - заявила Кравацкая.