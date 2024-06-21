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Определился лучший игрок матча Словакия - Украина по версии SofaScore

Олександр Булава — 21 июня, 18:15
Определился лучший игрок матча Словакия - Украина по версии SofaScore

Защитник Арсенала Александр Зинченко стал лучшим игроком матча Словакия - Украина (1:2) во втором туре группового этапа Евро-2024 по футболу.

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

На его счету результативная передача, 5 выигранных позиций с 5-ти, 1 удар по воротам и 44 точных ремня с 54 (81%).

Напомним, из бирна Украины победила Словакию во 2 туре Евро-2024.

В следующем, решающем туре "сине-желтые" сыграют с Бельгией, а Словакия будет противостоять Румынии. Матчи пройдут 26 июня.

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