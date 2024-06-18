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Чемпион Футбол Евро-2024

Такого не было более 40 лет: Румыния установила рекорд в игре с Украиной.

Владислав Уткін — 18 июня, 12:58
Такого не было более 40 лет: Румыния установила рекорд в игре с Украиной.

Сборная Румынии побила рекорд, связанный с владением мячом, в матче против Украины в первом туре Евро-2024 (3:0).

Об этом сообщает Opta.

"Трехцветные" показали самый низкий процент владения мячом команды-победительницы в матче Евро с момента начала ведения этой статистики (с 1980 года). Показатель составил 29%.

Также источник отмечает, что разгромная победа над Украиной стала крупнейшей в истории сборной Румынии на крупных международных турнирах (ЧМ и ЧЕ).

В группе Е, кроме Румынии и Украины, выступают команды Бельгии и Словакии. В очном матче словаки минимально обыграли бельгийцев.

Следующий свой поединок подопечные Реброва проведут в пятницу, 21 июня, против Словакии.

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