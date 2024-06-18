Такого не было более 40 лет: Румыния установила рекорд в игре с Украиной.
Сборная Румынии побила рекорд, связанный с владением мячом, в матче против Украины в первом туре Евро-2024 (3:0).
Об этом сообщает Opta.
"Трехцветные" показали самый низкий процент владения мячом команды-победительницы в матче Евро с момента начала ведения этой статистики (с 1980 года). Показатель составил 29%.
Также источник отмечает, что разгромная победа над Украиной стала крупнейшей в истории сборной Румынии на крупных международных турнирах (ЧМ и ЧЕ).
В группе Е, кроме Румынии и Украины, выступают команды Бельгии и Словакии. В очном матче словаки минимально обыграли бельгийцев.
Следующий свой поединок подопечные Реброва проведут в пятницу, 21 июня, против Словакии.