Такого не было более 40 лет: Румыния установила рекорд в игре с Украиной.

Сборная Румынии побила рекорд, связанный с владением мячом, в матче против Украины в первом туре Евро-2024 (3:0).

Об этом сообщает Opta.

"Трехцветные" показали самый низкий процент владения мячом команды-победительницы в матче Евро с момента начала ведения этой статистики (с 1980 года). Показатель составил 29%.

3 - Romania have earned their biggest ever victory in a major tournament (World Cup/EURO), while their 29% possession is the lowest on record (since 1980) for a winning side in a match at the UEFA European Championship. Tricolorii. #ROMUKR #EURO2024 pic.twitter.com/CiJJD9Ntul — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2024

Также источник отмечает, что разгромная победа над Украиной стала крупнейшей в истории сборной Румынии на крупных международных турнирах (ЧМ и ЧЕ).

В группе Е, кроме Румынии и Украины, выступают команды Бельгии и Словакии. В очном матче словаки минимально обыграли бельгийцев.

Следующий свой поединок подопечные Реброва проведут в пятницу, 21 июня, против Словакии.