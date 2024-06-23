Судаков: Если никого не будем бояться, то у нас есть большие шансы на положительный результат

Игроки сборной Украины Максим Таловеров и Георгий Судаков ответили на вопросы корреспондентки Чемпиона Соломии Романчук о том, обратили ли внимание на какого-нибудь конкретного футболиста сборной Бельгии в матче с Румынией.

"Считаю, что в футбол играет команда. Действительно, у бельгийцев очень хорошие исполнители. Первые, кто приходят в голову — Де Брюйне, Лукаку, Доку, но, как я уже говорил, в футбол играет команда. Я считаю, что они очень сбалансирована и сильная команда, но шансы у всех равны, поэтому будем делать все возможное", - сказал Таловеров.

"На 100% соглашаюсь с Максимом. Футбол — это командная игра и все зависит от нас. Конечно, Бельгия имеет звездных футболистов — Де Брюйне, Доку, Лукаку, Тилеманс. Невероятно сильная команда, но на примере Словакии мы увидели, что они тоже могут проигрывать. До матча все равны. Если мы проведем свою лучшую игру и не будем никого бояться, подстраиваться под кого-то, то думаю, у нас есть большие шансы на положительный результат", — сказал Судаков.

Матч третьего тура Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии состоится в среду, 26 июня, в 19.00. В случае победы команда Сергея Реброва гарантирует себе выход в плей-офф как минимум со второго места. В случае ничьей или поражения все будет зависеть от результата параллельного матча Румыния — Бельгия.