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Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем против Бельгии

Микола Дендак — 23 июня, 19:40
Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем против Бельгии

Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем последнего тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Соответствующее видео было опубликовано Украинской ассоциацией футбола.

Сообщается, что вингер испанской Жироны Виктор Цыганков продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, накануне сборная Украины одержала волевую победу над Словакией во втором туре группового этапа Евро-2024. Поединок с Бельгией пройдет 26 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Недавно Чемпион просчитал все возможные варианты завершения группового этапа в группе Е.

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