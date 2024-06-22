Сборная Польши досрочно вылетела из Евро-2024

Сборная Польши потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы-2024 по футболу.

Поляки уступили Австрии (3:1) в матче второго тура и остались единственной командой в группе D, которая имеет 0 очков в активе после обоих матчей Евро. Затем Франция и Нидерланды расписали первую нулевую ничью на континентальном первенстве.

Даже в случае победы над Францией в третьей игре ЧЕ полякам не хватит трех зачетных пунктов, чтобы занять хотя бы третье место в квартете. Отметим, что на чемпионате Европы основным показателем, который решает расположение команд при равном количестве очков – личные встречи.

Сборная Нидерландов лидирует в таблице с 4 очками, Франция также имеет 4 балла, однако уступает по количеству забитых голов, Австрия имеет три очка в активе, однако имеет преимущество над Польшей в личных встречах.