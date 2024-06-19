Германия победила Венгрию во втором туре Евро-2024

Сборная Германии уверенно победила Венгрию в матче второго тура группового этапа Евро-2024 по футболу.

Поединок завершился со счётом 2:0. Уже на первых секундах игры немцы допустили опасный момент у своих ворот, но Мануэль Нойер подстраховал команду.

На 22 минуте матча Джамал Мусиала вывел "бундестим" вперед после передачи Илкая Гюндогана. В свою очередь венгры могли сравнять счет к концу первого тайма, однако гол отменили из-за офсайда.

Во втором тайме моментов было много у обеих команд, однако голов не хватало. Это исправил Гюндоган, который бильярдным ударом удвоил преимущество своей команды и поставил точку в матче.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

Группа B, 2 тур, 19 июня

Германия — Венгрия 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 22 Мусиала, 2:0 – Гюндоган.

Сборная Германии: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт, Андрех (Джан 72), Кроос, Гюндоган (Ундав 84), Мусиала (Фюрих 72), Вирц (Сане 58), Гаверц (Фюллькруг 58).

Сборная Венгрии: Гулачи, Фиола, Орбан, Дардай, Болла (Адам 75), Надь А. (Кляйнгайслер 64), Шафер, Керкез (Надь Ж. 75), Шаллай (Чебот 87), Собослай, Варга (Газдад 87).

Предупреждение: Рюдигер 27 — Варга 22.

Напомним, в первом туре Германия разгромно победила Шотландию в матче-открытии европейского чемпионата по футболу, а Венгрия уступила Швейцарии.

Следующий матч немцы проведут против швейцарцев, а венгры сыграют с Шотландией. Оба матча состоятся в воскресенье, 23 июня. Начало — в 22:00 по киевскому времени.