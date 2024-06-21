Сборная Австрии дожала Польшу на Евро-2024

Сборная Польши уступила Австрии во втором туре Евро-2024.

Матч завершился со счётом 1:3.

Сборная Австрии вышла вперед на 9-й минуте игры. Защитник австрийцев Гернот Траунер головой замкнул передачу с фланга Филиппа Мвене (1:0).

Поляки смогли отыграть на 30-й минуте поединка. Кшиштоф Пьонтек первым разобрался суетой в штрафной сборной Австрии и переправил бред в ворота (1:1).

Во второй половине игры Кристоф Баумгартнер вывел австрийцев снова вперед. Полузащитник ворвался в штрафную поляков и пробил в угол ворот Щенсны (2:1).

Еще один гол сборная Австрии забила после пенальти, которое реализовал Марко Арнаутович (3:1).

Чемпионат Европы-2024, Германия.

Группа D, 21 июня

Польша - Австрия 1:3 (1:1)

Голы : 0:1 - 9 Траунер, 1:1 - 30 Пйонтек, 1:2 - 66 Баумгартнер, 1:3 - 78 Арнаутович (пен)

Польша : Щенсный, Беднарек, Давыдович, Кивер, Франковский, Пьотровский (46 Пьётровский), Слиш (75 Гросийский), Залевский, Букса (60 Левандовской), Зелинский (87 Урбанский), Пйонтек (60 Свидерский)

Австрия : Пенц, Пош, Лингарт, Траунер (59 Данзо), Мвене (63 Прасс), Зайвальд, Гриллич, Лаймер, Баумгартнер (81 Шмид), Забитцер, Арнаутович (81 Грегорич)

Предупреждения: 53 Слэш, 62 Модер, 64 Левандовский, 77 Щенсный — 56 Виммер, 70 Арнаутович

Напомним, поляки в первом туре потерпели поражение от Нидерландов с минимальным счетом 2:1. Австрия также имеет 0 зачетных пунктов, на старте турнира они уступили Франции.