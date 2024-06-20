Сборная Англии сыграла вничью с Данией на Евро-2024

Сборная Англии обыграла Данию во втором туре группового этапа Евро-2024 .

Матч завершился со счётом 1:1.

Счет в поединке был открыт на 18-й минуте. Защитник англичан Кайл Уокер обворовал Андреаса Кристенсена на правом фланге атаки и прострелил в штрафную, где мяч после серии рикошетов отскочил к Гарри Кейну, разобравшемуся с голкипером Каспером Шмейхелем (0:1).

Фото - УЄФА

Датчане отыграли после идеального выстрела Мортена Юльманна. Мяч, рикошетом от штанги поразил ворота (1:1).

Фото - УЄФА

Англичане были активнее во второй половине игры. Датчане пытались соответствовать контратакам.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

Группа С, 2 тур, 20 июня

Дания - Англия 1:1 (1:1)

Голы : 0:1 - 18 Кейн, 1:1 - 34 Юльманн

Следующий матч Англия сыграет 25 июня против Словении. В этот же день команда Дании встретится с Сербией.

Накануне словенцы сыграли вничью с сербами (1:1).