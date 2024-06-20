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Сербские болельщики снова пронесли на трибуны российские флаги

Андрій Твердохліб — 20 июня, 17:35
Сербские болельщики снова пронесли на трибуны российские флаги

Сербские болельщики снова вывесили на своей трибуне русские флаги.

По меньшей мере, три российских триколора замечены на матче 2 тура Евро-2024 между Сербией и Словению. Как сообщает пропагандистский ТАСС, болельщиков с российскими флагами не пропустили на стадион, однако они их перевернули вверх ногами и выдали за сербские. Также на сербской трибуне находится флаг московского ЦСКА.

Напомним, российские флаги присутствовали на трибунах сербских болельщиков под матч их земляков со сборной Англии в 1 туре Евро. После чего УАФ обратилась в УЕФА с просьбой запрета российские флаги на матчах "сине-желтых".

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