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УЕФА назвала лучшего игрока матча Словакия - Украина

Олександр Булава — 21 июня, 18:28
УЕФА назвала лучшего игрока матча Словакия - Украина

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко стал лучшим игроком матча Словакия - Украина (1:2) во втором туре группового этапа Евро-2024 по футболу.

Ответную награду игроку выдала УЕФА.

Хавбек забил гол и отдал результативную передачу. Также на его счету 31 точный пас с 37 (84%), 1 ключевая передача и 1 удар по воротам.

Напомним, из бирна Украины победила Словакию во 2 туре Евро-2024.

В следующем, решающем туре "сине-желтые" сыграют с Бельгией, а Словакия будет противостоять Румынии. Матчи пройдут 26 июня.

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