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Забарный: С Бельгией нужно играть только на победу

Владислав Уткін — 23 июня, 23:00
Забарный: С Бельгией нужно играть только на победу

Защитник сборной Украины Илья Забарный считает, что в последнем матче группового этапа Евро-2024 против Бельгии нужно играть только на победу.

Об этом он рассказал в интервью Украинской ассоциации футбола.

«Бельгийцы – очень хорошая команда, которая имеет качество впереди. Здесь нечего скрывать. Их очень сильные стороны: дриблинг, очень много обыгрывают и бьют. Будем готовиться. Проанализируем их сильные стороны.

Но я считаю, что мы будем отталкиваться от своей игры. Конечно, будем подстраиваться, но нужно не забывать свою игру и за счет чего мы будем создавать свои моменты. Надо играть только на победу", - сказал Забарный.

Напомним, накануне сборная Украины одержала волевую победу над Словакией во втором туре группового этапа Евро-2024 . Поединок с Бельгией пройдет 26 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Недавно Чемпион просчитал все возможные варианты завершения группового этапа в группе Е.

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