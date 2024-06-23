Нойер повторил исторический рекорд Германии на Евро

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер повторил национальный рекорд по количеству матчей на чемпионатах Европы.

Для 38-летнего вратаря поединок против Швейцарии на Евро-2024 стал 18-м в форме "бундестим" на континентальном первенстве, сравнявшись по этому показателю с легендарным полузащитником Бастианом Швайнштайгером.

Также Нойер установил рекорд среди всех голкиперов в истории Евро, обойдя итальянца Джанлуиджи Буффона.

Ранее сообщалось, что Мануэль стал рекордсменом национальной команды по количеству выходов в стартовом составе на крупных международных турнирах.