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18-летний футболист сборной Турции забил пока лучший гол Евро-2024

— 18 июня, 20:41
18-летний футболист сборной Турции забил пока лучший гол Евро-2024

Полузащитник сборной Турции Арда Гюллер забил феноменальный гол в ворота сборной Грузии в матче первого тура чемпионата Европы .

18-летний хавбек Реала отличился на 65-й минуте ударом с 26 метров, выведя турок вперед. Отметим, скорость мяча составляла 114 км/ч с четырьмя вращениями вокруг своей оси в секунду.

Кроме Грузии и Турции, в группе F играют Португалия, которые свой матч начнут позже.

Накануне на Евро-2024 сборная Украины потерпела унизительное поражение от Румынии (3:0) .

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