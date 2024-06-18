18-летний футболист сборной Турции забил пока лучший гол Евро-2024
— 18 июня, 20:41
Полузащитник сборной Турции Арда Гюллер забил феноменальный гол в ворота сборной Грузии в матче первого тура чемпионата Европы .
18-летний хавбек Реала отличился на 65-й минуте ударом с 26 метров, выведя турок вперед. Отметим, скорость мяча составляла 114 км/ч с четырьмя вращениями вокруг своей оси в секунду.
Кроме Грузии и Турции, в группе F играют Португалия, которые свой матч начнут позже.
Накануне на Евро-2024 сборная Украины потерпела унизительное поражение от Румынии (3:0) .